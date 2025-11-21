Nach 15 Jahren The Walking Dead ist Schluss: Norman Reedus verabschiedet sich endgültig von der Serie und den Fans

15 Jahre stand Norman Reedus als Daryl Dixon in diversen The Walking Dead-Serien vor der Kamera. An seinem letzten Drehtag teilte er einen berührenden Post mit den Fans.

Er prägte The Walking Dead wie kein zweiter: Norman Reedus war 15 Jahre lang als Daryl Dixon in der beliebten Horrorserie und seinem eigenen Ableger zu sehen. Nun ist sein letzter Drehtag für die finale Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon über die Bühne gegangen. Zu diesem Anlass teilte der Schauspieler einen emotionalen Post mit den Fans.

Norman Reedus wird emotional: Abschied nach 15 Jahren The Walking Dead

Reedus postete ein Bild auf X und teilte dabei ein paar Worte mit The Walking Dead-Fans:

Heute ist der letzte Drehtag für Daryl Dixon. Es war mir so eine Freude, diesen Typen so lange für euch zu spielen. Ich fühle mich gesegnet. Wahrlich. Vielen Dank euch allen von Herzen.

Norman Reedus war von 2010 bis 2022 in 174 Folgen als Daryl Dixon in The Walking Dead zu sehen, bevor er mit The Walking Dead: Daryl Dixon seine eigene Spin-off-Serie bekam. Diese hat mittlerweile drei Staffeln hervorgebracht. Die 4. und letzte Staffel wurde in den vergangenen Wochen in Spanien gedreht und ist für Reedus nun offiziell zu Ende gegangen.

Gegenüber dem Hollywood Reporter erklärte Reedus im Oktober, wie die Dreherfahrung des The Walking Dead-Abschieds für ihn aussehe:

Wisst ihr, es ist anders. Diese Serie war immer etwas mit meinem Leben verbunden. In Staffel 4 geht Daryl in sich, also gehe ich auch in mich. Ich bin sehr viel in meinem Kopf, vor allem bei den Episoden, die wir jetzt gerade drehen. Sie füllen meinen Kopf mit der Zukunft, der Vergangenheit und der Gegenwart dieser Figur.

Gleichzeitig erklärte Reedus, dass die kommende 4. Staffel Daryls Geschichte "auf perfekte Weise" abschließen soll.

Wann kommt The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 4?

Das Serienfinale soll acht Episoden umfassen. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht, doch wir gehen davon aus, dass die 4. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon etwa im September 2026 bei AMC starten wird. In Deutschland wird das Finale wieder bei Magenta TV zu sehen sein.

