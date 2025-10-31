15 Jahre The Walking Dead: Norman Reedus ist der große Gewinner der größten Horrorserie unserer Zeit

Nach 11 Staffeln und eigenem Spin-off ist Norman Reedus aka Daryl Dixon kaum noch aus The Walking Dead fortzudenken. Doch tatsächlich war die Rolle im originalen Skript nicht eingeplant.

Kaum ein anderer Charakter steht so sehr für das The Walking Dead-Franchise wie Norman Reedus in der Rolle von Daryl Dixon. Seit der ersten Staffel des Zombie-Spektakels ist er der heimliche Star der Serie und ist mittlerweile laut einer Zählung von Screen Rant der Charakter mit den meisten Auftritten im Franchise. Am heutigen 31. Oktober 2025 feiert The Walking Dead sein 15-jähriges Jubiläum seit der US-Premiere.

Spätestens mit dem Abgang von Rick (Andrew Lincoln) ist Daryl das Verbindungsstück der 11 Staffeln und darüber hinaus. Auch sein eigenes Spin-off The Walking Dead: Daryl Dixon konnte Fans begeistern. Während die 3. Staffel des Serienablegers im September gestartet ist, werfen wir einen Blick zurück auf die Anfänge: Denn tatsächlich hatte Norman Reedus bei seinem Casting eine ganze andere Rolle im Blick.

Norman Reedus bewarb sich um eine andere Rolle in The Walking Dead

Wie unter anderem Game Rant berichtet, ließ sich Norman Reedus ursprünglich für eine andere Rolle casten: Und zwar niemand geringeren als Merle Dixon, Daryls Bruder, der in der Serie von Michael Rooker gespielt wird. Dem Magazin Hollywood Reporter gegenüber beschrieb Reedus die Umwege, die er ging, bevor er bei der Rolle von Daryl endete:

Ich bat darum, für irgendetwas vorzusprechen, selbst wenn es nur für einen Tag wäre. Sie luden mich zu einem Vorsprechen ein – nicht vor Frank [Darabont] –, aber ich las Merles Zeilen.

Was dann folgte, überstieg jegliche Erwartungen des Schauspielers, der bis dato vor allem kleinere Rollen und Gastauftritte in anderen Filmen übernommen hatte.

Die Rolle von Daryl wurde extra für Norman Reedus erfunden

Kaum zu glauben, aber wahr: Norman Reedus’ Performance gefiel den Verantwortlichen so gut, dass extra eine neue Rolle für ihn angelegt wurde, die in den Comics von Robert Kirkman nicht existierte. Der Schauspieler konnte sein Glück offenbar selbst kaum fassen:

Als ich das Büro in New York verließ, ging ich zu Fuß durch Chinatown nach Hause und erhielt einen Anruf, dass Frank eine neue Rolle – Daryl – für mich geschaffen hatte. Ich habe in Chinatown einen Handstand gemacht! Es war ein Traum.

Die Rolle von Daryl sollte die Serie maßgeblich prägen. Seit Staffel 1 und bis heute verkörpert Reedus die Rolle und sorgte dafür, dass Daryl ein echter Fan-Favorit wurde. Von Anfang an stand er im Kontrast zu seinem aggressiveren Bruder Merle und eroberte spätestens die Herzen der Fans, als sich ab Staffel 2 eine enge Freundschaft zwischen ihm und Carol (Melissa McBride) entwickelte.

Ich wusste nicht, wie lange ich bleiben würde oder ob es nur eine Folge sein würde. Aber seit dem ersten Tag ist dieser Job meine liebste Arbeitserfahrung überhaupt und das ist auch heute noch so. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2025 auf Moviepilot erschienen.