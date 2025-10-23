Die 15 besten Serien im November: Stranger Things-Finale und Sci-Fi-Apokalypse vom Breaking Bad-Macher beginnen

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im November 2025 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Die spannendsten Serienstarts im Oktober brachten mit Netflix-Serienkillern und erbarmungslosem Stephen King-Horror serielle Gruselstimmung zu Halloween. Aber auch der November trumpft wieder mit interessanten Neuheiten und noch unentdeckten Geheimtipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. auf – und wir verraten euch, welche ihr nicht verpassen solltet.

Damit ihr euch nicht planlos auf unzählige neue Serien-Staffeln im November stürzen müsst, haben wir euch die 15 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob Abenteuer, Fantasy, Science-Fiction oder vorweihnachtliche Krimikost: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.



Podcast: Die besten neuen Serienstarts im November bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Im November steht bei Netflix nicht nur die Rückkehr eines der größten Serien-Hits des Streamers nach über drei Jahren Wartezeit auf dem Release-Plan, sondern auch ein vielversprechendes Historien-Action-Inferno, das als Mix aus Squid Game und Shogun bereits Vorfreude entfacht.

Einen der aufregendsten Serienneustarts des Jahres findet ihr hingegen im Programm von Apple TV+, wenn Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan seine neueste Serienkreation an den Start bringt, die eine ungewöhnliche Science-Fiction-Apokalypse entfesselt.

Fantasy-Fans können sich derweil bei Amazon Prime Video auf das nächste Animations-Abenteuer der kreativen Köpfer hinter The Legend of Vox Machina freuen und bei RTL+ ein deutsches Fantasy-Epos entdecken. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Serien-Highlight bei MagentaTV im Oktober: Talamasca

Talamasca: The Secret Order - S01 Trailer (Deutsch UT) HD

