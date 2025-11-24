Netflix bemerkt, dass der Titel einer Serie keinen Sinn mehr ergibt – und benennt sie für Staffel 2 einfach um

Netflix ist offenbar aufgefallen, dass der Titel Undercover im Seniorenheim nicht mehr zur Handlung der 2. Serienstaffel passt – und benennt den Überraschungshit kurzerhand um.

Die Serie A Man on the Inside (deutsch: Undercover im Seniorenheim) hielt sich letztes Jahr als echter Überraschungs-Hit in den Netflix-Charts: Dabei wissen viel zu wenige, dass die Comedyserie aus der Feder des Brooklyn Nine-Nine-Machers Michael Schur stammt. Nun bekommt die Serie nicht nur eine 2. Staffel, sondern gleich dazu auch einen neuen Namen.

Der Titel wird dem englischen Original angepasst und lautet von nun an nicht mehr Undercover im Seniorenheim, sondern A Man on the Inside. Wir verraten euch, wieso.

Undercover im Seniorenheim auf Netflix wird zu A Man on the Inside

Auf Englisch hieß die schrullige Detektivkomödie, die stark an Disneys Mega-Hit Only Murders in the Building erinnert, schon immer A Man on the Inside. Der davon weit entfernte deutsche Titel bezieht sich auf die Vorlage der Serie: Sie ist nämlich an den chilenischen Dokumentarfilm Der Maulwurf – ein Detektiv im Altenheim angelehnt.

Dass sich der Name nun ändert, lässt sich mit der Handlung der 2. Staffel erklären. Während Staffel 1 noch genau dort spielt, wo der Titel vermuten lässt – nämlich im Altenheim – ermittelt Privatdetektiv Charles (Ted Danson) nun vor einer neuen Kulisse.

Er geht als Professor an einer Universität undercover, um den gestohlenen Laptop eines Hochschullehrers aufzufinden. Die Inhalte auf dem Computer sollen angeblich 400 Millionen US-Dollar wert sein – und seine erste Verdächtige, die Musiklehrerin Mona (Mary Steenburgen), kommt Charles bald in mehrerer Hinsicht näher. Das zeigt schon der Trailer:

A Man on the Inside - S02 Trailer (English) HD





Seit wann streamt Staffel 2 von A Man on the Inside?

Die Serie wird nun zu einem echten Familienprojekt: Bei der neuen Rolle Mona handelt es sich um niemand Geringeren als die Ehefrau des Hauptdarstellers Ted Danson. Um das Ehepaar gemeinsam zu erleben, wie sie einen neuen Fall lösen, könnt ihr die 2. Staffel des Krimi-Spaß seit dem 20. November 2025 auf Netflix streamen.