Eine der besten Serien bei Disney+ geht endlich weiter – mit Melissa McCarthy als Neuzugang im unglaublichen Cast

In der 4. Staffel von Only Murders in the Building auf Disney+ wird ein weiterer Mord untersucht. Zu den Verdächtigen zählen Melissa McCarthy, Richard Kind und Kumail Nanjiani.

Am Ende der 3. Staffel von Only Murders in the Building hat es einen weiteren Mord gegeben. Im Arconia-Gebäude in New York natürlich, sonst würde ja die gesamte Prämisse der Whodunnit-Krimikomödie auseinanderfallen.

Ab dem 27. August 2024 wird der Fall vom ansässigen Podcast-Trio Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez) unter die Lupe genommen. Auf Disney+ kann man die Untersuchungen wie immer mitverfolgen und bezüglich der Auflösung mitraten.

Only Murders in the Buildig Staffel 4 auf Disney+: Who killed Sazz Pataki?

Charles' Body-Double Sazz Pataki (Jane Lynch) musste im 3. Staffelfinale das Zeitliche segnen, als sie dabei war, eine Flasche Wein aus seinem Apartment zu holen. Was die Frage aufwirft: War die Kugel für Charles oder Sazz bestimmt?

Hulu/Disney+ Only Murders in the Building

Zu den Cast-Neuzugängen und potenziellen Verdächtigen zählen laut Deadline unter anderem Melissa McCarthy als Charles' Schwester sowie Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Desmin Borges, Catherine Cohen, Jin Ha und Richard Kind. Hollywood-Legende Meryl Streep, die in der 3. Staffel als Schauspielerin Loretta zu den Hauptverdächtigen zählte, ist eines der zurückkehrenden Besetzungsmitglieder.

Only Movie Stars in the Building

Drei weitere Stars spielen keine fiktiven Serienrollen, sondern sich selbst – mehr oder weniger. Denn während das Podcast-Trio der blutigen Angelegenheit auf die Spur geht, stehen plötzlich Eugene Levy, Zach Galifianakis und Eva Longoria als sie selbst auf der Matte, um die drei in einem Film über ihre Krimi-Abenteuer zu verkörpern. Das benötigt schauspielerische Recherche, bei der die Stars ihren Vorbildern unangenehm nah auf die Pelle rücken.

Hulu/Disney+ Only Murders in the Building

Zehn neue Folgen von Only Murders in the Building wird es geben, die bis zum 29. Oktober beim US-Streamer Hulu und gleichzeitig Disney+ veröffentlicht werden. Ob es danach mit einer 5. Staffel weitergeht, erfahren wir wohl wieder am Ende der kommenden Staffel, wenn es eventuell erneut einen Mord als Steilvorlage für einen neuen Fall gibt.

Geschaffen wurde das Krimiserienformat von Hauptdarsteller Martin und seinem Produktionspartner John Hoffman. 20th Television produziert.