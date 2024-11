Neue Serie hält sich seit Tagen in den Netflix-Charts und viel zu wenige wissen, dass sie vom Brooklyn Nine-Nine-Macher ist

Viele von euch haben schon die Netflix-Krimikomödie mit Ted Danson Undercover im Seniorenheim gesehen. Aber wusstet ihr auch, dass die Serie vom Brooklyn Nine-Nine-Macher ist?

Seit Tagen dümpelt Undercover im Seniorenheim in den Netflix-Serien-Charts herum – aktuell auf Platz 3 vor Achtsam morden und Arcane. Dabei handelt es sich um die neue Krimikomödie von Michael Schur, dem Co-Schöpfer der Cop-Comedy Brooklyn Nine-Nine.

In der Hauptrolle ist der aus mehreren CSI-Formaten bekannte Ted Danson zu sehen, der sich mit Serien wie The Good Place und Mr. Mayor längst als Comedy-Schauspieler bewiesen hat.

Undercover im Seniorenheim auf Netflix: Eine neue Krimikomödie vom Brooklyn Nine-Nine-Macher

In Undercover im Seniorenheim geht es um den Witwer Charles Nieuwendyk (Danson), der von seiner Tochter Emily (Mary Elizabeth Ellis) dazu angehalten wird, sich eine neue Beschäftigung nach dem Tod seiner Frau zu suchen. So heuert er bei Julie Kovalenko (Lilah Richcreek Estrada) in der Privatdetektei an, um im Pacific View-Altenheim in San Francisco undercover nach einer verlorenen Halskette zu suchen.

Während seines Jobs als silberhaariger Spion schließt Charles die Leute des Seniorenheims von Didi (Stephanie Beatritz) in sein Herz und schöpft neuen Lebensmut. Und das Beste: Das Ganze basiert auf einer wahren Begebenheit aus Chile, die bereits in der 2020er Dokumentation Der Maulwurf - Ein Detektiv im Altersheim zum Thema wurde. Nur sollte der 83-jährige Sergio damals in Wirklichkeit Missbrauchsfälle aufdecken.

Undercover im Seniorenheim umfasst bisher acht Episoden in einer Staffel, die seit dem 21. November bei Netflix online sind. Ob es danach noch eine 2. Staffel geben wird, ist bis dato nicht raus. Bei Rotten Tomatoe s sind sich Kritik und Publikum jedenfalls mit 96 Prozent im Tomatometer und 95 Prozent im Popcornmeter einig.

