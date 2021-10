Neu bei Amazon im November: 9 (!) Harry Potter-Filme, heiß erwartete Serie und 2 der besten Filme der letzten Jahre

Das komplette November-Angebot von Amazon Prime steht fest. Wir stellen euch die Highlights der neuen Filme und Serien vor. Harry Potter, Thriller- und Horror-Meisterwerk.

Pünktlich zur Weihnachtszeit nimmt Amazon Prime die Harry Potter-Reihe in die Flatrate auf – zusätzlich der erste Teil der Phantastische Tierwesen-Reihe. Ihr könnt also 9 Filme der beliebten Fantasy-Reihe in der Adventszeit streamen, bevor im Frühling 2022 der dritte Tierwesen-Teil startet.

Und das ist nicht der einzige hochkarätige Start beim Streaming-Service. Ende des Monats startet das Original Unzensiert - Bushido's Wahrheit, die heißerwartete Doku zum Berliner Rapper. Ebenfalls ein Original ist Das Rad der Zeit, eine Fantasy-Serie, in die Amazon gerade viel Geld pumpt.



Horror, Thriller, FC Bayern: Weitere Highlights bei Amazon Prime im November 2021

Dazu kommen mit Der Unsichtbare und Burning zwei der absoluten Genre-Geheimtipps der vergangenen 2 Jahre. Der Unsichtbare ist die Neuinterpretation der klassischen Horrorgeschichte mit Elisabeth Moss als Studie über Häusliche Gewalt. Burning sorgte 2019 als ungewöhnlicher Thriller mit Steven Yeun (The Walking Dead) für Aufsehen. Sport-Fans können sich auf die Doku-Serie FC Bayern - Behind the Legend freuen, die den Rekordmeister durchleuchtet.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime im November 2021

Neue Serien bei Amazon im November 2021



