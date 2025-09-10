Neu bei Netflix: Der schönste Abenteuerfilm des Jahres schickt euch auf eine atemlose Schatzsuche

Er ist ein Entdecker. Er ist ein Vorbild für Eltern, Kinder und alle dazwischen. Aber er ist vor allem eins: zurück. Unser heutiger Held ist ab jetzt mit seinem dritten Abenteuer bei Netflix zu sehen.

Lange haben wir auf seine Rückkehr gewartet, doch endlich ist sein Koffer wieder gepackt. Mit im Gepäck: jede Menge Abenteuerlust und Entdeckergeist, guter britischer Tee und höfliche Manieren. Und natürlich ein ganzer Stapel Orangenmarmeladen-Sandwiches.

Wer immer noch rätselt, wer dieser mysteriöse, ungewöhnlich freundliche Held ist, den spannen wir nicht länger auf die Folter. Ab heute könnt ihr bei Netflix Paddington Bärs drittes und bislang größtes Abenteuer streamen. Und wie immer wird es witzig, herzerwärmend und chaotisch. Nur, dass es mit Paddington in Peru diesmal auf eine wahrlich legendäre Schatzsuche geht.

Paddington in Peru schickt unseren Lieblingsbären bei Netflix auf eine Schatzsuche

Paddington (deutsche Stimme: Elyas M'Barek) hängt sehr an seiner Tante Lucy. Die ist jedoch weit, weit weg im fernen Peru im Heim für pensionierte Bären. Als er eines Tages einen Brief der Pensionsleiterin erhält, dass Lucy ihn schrecklich vermisse und irgendetwas nicht stimme, ist klar: Paddington muss nach Peru.

Natürlich steht für Familie Brown und Mrs. Bird ohne jede Frage fest, dass sie Paddington bei einer solchen Reise begleiten. Bei der Ankunft in Peru muss die weitgereiste Familie allerdings feststellen, dass Tante Lucy im Dschungel verschwunden ist. Ihr einziger Hinweis sind sehr kryptische Botschaften, die zu einem versunkenen Ort im Regenwald führen.

Gemeinsam mit Flusskapitän Hunter Cabot (Antonio Banderas) und dessen Tochter Gina (Carla Tous) macht sich die ganze Bande auf die Suche. Dabei erwarten sie jedoch nicht nur reißende Flüsse und uralte Rätsel, sondern auch zahllose Gefahren, mit denen sie so nicht gerechnet hatten. Doch Paddington geht wie immer zuversichtlich und mit viel Geduld voran.

Paddington in Peru bietet wirklich für jeden etwas: Action, Witz, Abenteuer und ganz viel Herz

Die Paddington-Filme beweisen immer wieder, dass sie den oft so plakativ verkauften "Spaß für die ganze Familie" wirklich verstehen und tatsächlich bereitstellen. Kaum eine Filmreihe hat sich ihrer liebevollen, kindgerechten, aber trotzdem aufregenden Erzählweise so verschrieben wie die Paddington-Trilogie.

Hier gibt es immer unendlich viel zu entdecken. Wilde Schnitzeljagden, unterhaltsame Bösewichte, mystische Orte und alte Geheimnisse. Wenn Indiana Jones fluffig wie ein Teddybär wäre und selbst in den alltäglichsten Situationen noch das Abenteuer finden könnte, dann hieße er Paddington. Und genau diesen Grundprinzipien folgt auch Paddington in Peru ein weiteres Mal.

Der große Unterschied ist diesmal, dass sich der kleine Bär diesmal nicht nur im vertrauten London herumtreibt. Peru bietet als Kulisse plötzlich ganz neue Schauwerte, ganz andere Action und noch aufregendere, chaotischere Situationskomik. Auch die neuen Cast-Mitglieder wie Olivia Colman und Antonio Banderas bringen frischen Wind mit. Paddington ist zurück – ganz vertraut und doch ganz neu.

Wer den vielleicht schönsten und vor allem herzlichsten Abenteuerfilm des Jahres nachholen möchte, kann Paddington in Peru jetzt bei Netflix streamen.

