Neu bei Netflix: Die Fantasy-Überraschung des Jahres voller genialer Bilder und Ideen

Diesen neuen Titel bei Netflix haben garantiert die wenigsten auf dem Zettel. Dabei bietet er die vielleicht kreativste Fantasy-Geschichte des Jahres – inklusive genialer Action und Bilder.

Fantasy ist immer ein heißer Kandidat für wilde Genre-Mixturen. Man kann überall eine Prise Fantastisches, Magie oder Mythologie mit hineinmischen. Doch so wie in Netflix’ neuem Fantasy-Action-Spektakel mit Spezialnote habt ihr das Genre vermutlich noch nicht erlebt.

Wer gerade auf die Startseite von Netflix schaut und sich die Vorschläge ein wenig personalisiert hat, wird auf einen neuen Titel stoßen, dessen Name absolutes Programm ist: KPop Demon Hunters. Im ersten Moment wird da das Fragezeichen im Kopf aufploppen. K-Pop trifft Dämonenjagd? Kann das denn funktionieren? Die Antwort: Oh ja. Und wie.

In KPop Demon Hunters muss ein Trio von Pop-Idols die Welt vor einer Dämonen-Invasion retten

Korea liebt seine K-Pop-Sternchen. Idols haben einen ganz besonderen Stellenwert in der Gesellschaft. Wie besonders, ist vielen aber nicht bewusst. Denn jede Generation an Pop-Idolen bringt ein Trio an jungen Frauen hervor, die mit ihren Stimmen nicht nur große Emotionen schaffen, sondern die Welt beschützen.

In der jetzigen Generation sind das Rumi, Mira und Zoe, besser bekannt als das Trio Huntrix. Sie sind die Jägerinnen: Ihre Musik stärkt das magische Schutznetz, das die Welt vor dem Eindringen der Dämonen bewahrt. Ihr Kampfgeschick schlägt alle Monster zurück, die durch die Lücken im Netz schlüpfen. Und sie sind kurz davor, das Netz für alle Zeiten zu perfektionieren.

Doch da erleiden sie einen herben Rückschlag. Etwas scheint Rumi, die Frontsängerin, so zu belasten, dass ihre Stimme versagt. Und aufseiten der Dämonen wird zugleich ein finsterer Plan geschmiedet, Huntrix den Garaus zu machen. Man will die Popstars mit ihren eigenen Waffen schlagen. Auftritt der Saja Boys – der ersten Dämonen-K-Pop-Boyband. Und ihre Musik hat die Macht, das Schicksal der Welt zu entscheiden.

KPop Demon Hunters ist eine absolut abgefahrene Fantasy-Achterbahn voller Action und Musik

Ehe alle weiterscrollen: Bleibt noch einen Moment. Ja, die Grundidee des Films klingt völlig verrückt. Wie will man bitte K-Pop und Fantasy sinnvoll verbinden? Na, indem man absolut schamlos Glamour, Glitzer und epische Schlachten kombiniert. Bietet man dazu wirklich großartige Bilder und einen klasse Animationsstil, klappt das richtig gut.

Wenn man kurz darüber nachdenkt, liegen Action und Musical in diesem Fall gar nicht so weit auseinander. Sowohl die herrlich dynamischen Kämpfe als auch die atemberaubenden Idol-Auftritte vor tausenden von Fans erfordern eine Spitzen-Choreografie und Timing, das perfekt passt. Und hier passt es eben. So gehen Star-Momente und die Kloppereien hinter der Bühne perfekt ineinander über.

Das ist Anime-abgedreht, wunderschön, fetzt musikalisch – solange man sich auf das K-Pop-Genre einlassen kann – und wird getragen von drei durch und durch sympathischen Heldinnen. Das Ergebnis: der vielleicht wildeste, aber auch coolste Genre-Mix des Jahres. Mit Extra-Bonus für die vielen kleinen, liebevoll durchgeknallten Detail-Ideen des Films. Wir sagen nur: Tiger und Blumentopf.

Wer das Rätsel dieser letzten Botschaft entschlüsseln und einfach extrem coole, wunderhübsch animierte Dämonenjäger-Action sehen will, sollte KPop Demon Hunters auf Netflix unbedingt eine Chance geben.