Neu bei Netflix und sofort Platz 1: Versauter Thriller über ein dunkles Geheimnis

Bei Netflix ist gerade erst ein deutscher Mix aus Erotik, Thriller und Drama erschienen, der sofort die Charts gestürmt hat und auf Platz 1 steht.

In den letzten Wochen wurden die Film-Charts von Netflix vor allem von dem Sensationserfolg KPop Demon Hunters dominiert. Jeden Tag stellt sich erneut die Frage, ob der knallige Fantasy-Animationsfilm schon wieder an der Spitze steht.

Gerade muss sich der Hype in der Top 10 des Streamers jedoch nur mit Platz 3 zufriedengeben. Auf Platz 1 ist der neue Erotik-Thriller Fall for me aus Deutschland, der gestern erst veröffentlicht wurde.

Neuer Thriller-Hit bei Netflix: Darum geht es in Fall for me

Im Film von Regisseurin Sherry Hormann reist Lilli (Svenja Jung) nach Mallorca, um ihre jüngere Schwester Valeria (Tijan Marei) zu besuchen, die frisch mit einem Franzosen verlobt ist. Mit ihm will Valeria in ein luxuriöses B&B investieren und dafür das Grundstück verkaufen, das Lilli und Valeria von ihrer verstorbenen Mutter geerbt haben. Voller Misstrauen lässt sich Lilli unterdessen auf eine Affäre mit dem Nachtclub-Manager Tom (Theo Trebs) ein. Doch dieser spielt ein doppeltes Spiel und verbirgt dunkle Geheimnisse.

Schaut hier den Trailer zum neuen Erotik-Thriller von Netflix:

Fall for me - Trailer (Deutsch) HD

