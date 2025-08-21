Neuer Netflix-Thriller vom Konklave-Regisseur: Trailer schickt Colin Farrell als Zocker in die Casino-Hölle

Nach dem enormen Oscar-Erfolg von Konklave und Im Westen nichts Neues kommt jetzt schon der nächste Film von Edward Berger. Es gibt auch bereits einen ersten Netflix-Trailer.

Mit Ballad of a Small Player steht mittlerweile der nächste Hit des Schweizer Regisseurs Edward Berger in den Startlöchern. Dass Colin Farrell (The Batman, Banshees of Inisherin) die Hauptrolle verkörpern soll, war schon länger bekannt. Jetzt gibt es endlich einen ersten Trailer von Netflix.

Seht hier den ersten Ballad of a Small Player-Trailer:

Ballad of a Small Player - Teaser Trailer (Deutsch) HD





Farrell vs. Swinton: Darum geht es in Edward Bergers neuem Netflix-Film Ballad of a Small Player

Berger hinterließ mit seinen letzten Filmen Konklave und Im Westen nichts Neues nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Oscars einen mächtigen Eindruck. Mit Ballad of a Small Player geht es bereits ein Jahr nach dem Konklave-Erfolg weiter. Im ersten Trailer bekommen wir erste Einblicke in die Handlung und eine Übersicht auf den Cast rund um Colin Farrell, Tilda Swinton (Doctor Strange, Grand Budapest Hotel) und Fala Chen (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings).

Wie Variety berichtet, erzählt der Film die Geschichte von Lord Doyle (Farrell), der seine Zeit als Spielsüchtiger im Casino von Macau verbringt. Mit von der Partie sind noch die Casino-Angestellte Dao Ming (Chen) und Privatdetektivin Cynthia Blithe (Swinton). Ming unterstützt den schwer verschuldeten Doyle, hat jedoch selbst so einiges zu verbergen.

Als wären die Schulden nicht schon problematisch genug, wird Doyle dann auch noch von seiner düsteren Vergangenheit eingeholt. Dies geschieht durch Blithe, die ihm nicht von den Fersen rückt.

Wann und wo kann man Ballad of A Small Player sehen?

Ballad of A Small Player wird auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) Premiere feiern und auch auf weiteren Herbst-Festivals, wie zum Beispiel dem in Zürich, zu sehen sein. Der Film wird von Netflix vertrieben und ist in Deutschland ab dem 29. Oktober 2025 auf der Plattform streambar.