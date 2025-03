Die Gewinner der Oscar-Verleihung 2025 [Live-Updates]

Wer gewinnt beim Oscar 2025? Hier gibt es ständig aktualisiert alle Gewinner, darunter der Beste Film, die Schauspielkategorien und mehr.

Heute Nacht findet zum 97. Mal die Oscar-Verleihung statt. 23 Kategorien stehen beim bekanntesten Filmpreis der Welt zur Auswahl und am Ende der langen Nacht wartet der Hauptpreis: Wer gewinnt den Oscar für den Besten Film 2024? Zu den Nominierten gehören dieses Jahr der Sci-Fi-Blockbuster Dune: Part Two, der Vatikan-Thriller Konklave und die Horror-Satire The Substance. Bei den Darstellenden wurden unter anderem Demi Moore, Timothée Chalamet, Ariana Grande und Colman Domingo nominiert.

In diesem Artikel aktualisieren wir im Laufe der langen Oscar-Nacht alle Gewinner-Filme und prämierten Stars.

Dieser Artikel wird im Laufe der Verleihung kontinuierlich aktualisiert.

Alle Gewinner beim Oscar 2025 im Überblick

Im Folgenden gibt es die Liste mit den Kategorien. Die Preistragenden und Gewinner-Filme der 97. Academy Awards werden mit Beginn der Verleihung am 3. März ab 1 Uhr nachts aktualisiert und fett markiert.

Bester Film

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Bester Animationsfilm

Beste Kamera

Bester internationaler Film

Bester Dokumentarfilm

Bester Schnitt

Anora

Der Brutalist

Konklave

Emilia Pérez

Wicked

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

"El Mal" aus Emilia Pérez

"The Journey" aus The Six Triple Eight

"Like A Bird" aus Sing Sing

"Mi Camino" aus Emilia Pérez

"Never Too Late" aus Elton John: Never Too Late

Bester Kurzfilm

Bester animierter Kurzfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bestes Kostümdesign

Like a Complete Unknown

Konklave

Gladiator II



Nosferatu

Wicked

Bestes Szenenbild

Der Brutalist

Konklave

Dune: Part Two

Nosferatu

Wicked

Bestes Make-up & Hairstyling

A Different Man



Emilia Pérez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Bester Ton

Like a Complete Unknown

Dune: Part Two

Emilia Perez

Wicked

Der wilde Roboter

Beste visuelle Effekte

Wer entscheidet über die Vergabe der Oscars?

Hinter den Oscars steht die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Rund 9.900 Mitglieder der Academy sind wahlberechtigt und stimmen über die Vergabe der Preise ab. Die Wählerschaft setzt sich aus 19 Bereichen zusammen, welche die Gewerke der Filmindustrie repräsentieren, also etwa Schauspiel, Regie, Schnitt usw.

AMPAS hat sich in den vergangenen Jahren bemüht, die Mitgliedschaft diverser zu gestalten. Laut Indiewire sind 35 Prozent der Academy-Mitglieder Frauen, 20 Prozent der Academy-Mitglieder gehören unterrepräsentierten ethnischen Gruppen an, und 20 Prozent kommen nicht aus den USA.

So funktioniert die Oscar-Wahl

Der Wahlprozess besteht aus mehreren Stufen. Erst stimmen die Mitglieder überwiegend für die Kategorien ab, die zu ihrer Berufsgruppe passen. Daraus entstehen die Nominierungen. Für die Wahl der Sieger können dann alle Mitglieder in allen 23 Kategorien wählen.

Wann und wo kann man die Oscars schauen?

Die 97. Oscars werden auch dieses Jahr bei ProSieben ausgestrahlt, und zwar in der Nacht von Sonntag, den 2. auf Montag, den 3. März. Im TV beginnt die Übertragung vom roten Teppich ab 23:45 Uhr. Darauf folgt ab 1 Uhr die Verleihung.



Wer die Oscars 2025 streamen will, hat zwei Möglichkeiten. Bei Joyn beginnt der Stream ab 22:30 Uhr mit dem roten Teppich, gefolgt von der Verleihung. Bei Disney+ wird nur die Verleihung gestreamt und zwar ebenfalls ab 1 Uhr.