Neuer Platz 1 in den Netflix-Charts: Thriller-Serie stößt Wednesday nach zwei Wochen vom Thron

Netflix hat einen neuen Hit. Nach über zwei Wochen unangefochtener Spitzenposition muss sich Wednesday geschlagen geben. Nun zieht ein spannender Polit-Thriller an der Addams Family vorbei.

Dass die zweite Staffel von Wednesday die Netflix-Charts im Sturm eroberte, dürfte wenige überrascht haben, immerhin war bereits die erste Staffel ein wahrer Überflieger. Doch jetzt, nach zwei Wochen an der Spitze, wurde der Fantasy-Hit überholt, und zwar von der Polit-Thriller-Serie Hostage. Statt übernatürliche Visionen und Monster gibt es jetzt spannende Intrigen und Geiselnahmen.

Hostage: Politische Machtspiele und persönliche Opfer

Die Handlung ist ebenso brisant wie spannend: Als der Ehemann der britischen Premierministerin (Suranne Jones) entführt wird, überschlagen sich die Ereignisse. Denn parallel dazu gerät auch die französische Präsidentin (Julie Delpy) ins Visier der Täter, die ihr unmissverständliche Drohungen zukommen lassen.

Plötzlich stehen die beiden mächtigsten Frauen Europas vor einer Entscheidung, die nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das Schicksal ganzer Nationen beeinflussen könnte. Zwischen politischem Druck, moralischen Fragen und persönlichem Schmerz entfaltet sich in Hostage ein packendes Drama.

Hostages: Mini-Serie mit Spannung

Die Miniserie umfasst nur fünf Folgen, die jeweils zwischen 38 und 46 Minuten lang sind, das lässt vermuten, dass wir ohne Umschweife schnell zur Spannung gelangen. Bei Rotten Tomatoes , wo Hostage von den Kritiker:innen einen Score von sehenswerten 85 Prozent erhält, heißt es: "Hostage gerät von einer schockierenden Wendung zur nächsten und fesselt die Aufmerksamkeit der Zuschauer". Die Publikumswertung ist mit 48 Prozent zwar deutlich geringer, doch an der Spitzenposition der Netflix-Charts ändert das nichts.

Ob Hostage ebenfalls zwei Wochen an der Spitze bleiben wird, bleibt fraglich, denn bereits am 3. September startet der zweite Teil der zweiten Staffel von Wednesday und dann wird der Fantasy-Hit vermutlich wieder die Führung übernehmen.