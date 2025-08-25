Marvel-Star unterschrieb für 6 Filme und dann die große Enttäuschung: "Nichts davon ist passiert"

Vor vier Jahren war Schauspieler Kumail Nanjiani als Teil eines neuen Superhelden-Teams in Marvels Eternals zu sehen. Da der Film gefloppt ist, verlief die Karriere des Stars anders, als er sich erhofft hatte.

Nach dem großen Höhepunkt Avengers 4: Endgame ist das Marvel Cinematic Universe (MCU) in den Jahren danach deutlich ins Straucheln geraten. Viele Filme der darauffolgenden Phase 4, die teils komplett neue Figuren und Superheld:innen-Teams eingeführt haben, kamen bei den Fans kaum an.

Dazu zählt auch der MCU-Blockbuster Eternals, der 2021 inmitten erschwerter Pandemiebedingungen veröffentlicht wurde. Ein Star daraus dachte, der Film würde eine langjährige Marvel-Karriere für ihn starten. Jetzt sprach der Schauspieler darüber, wie sehr er sich getäuscht hatte.

Eternals-Star Kumail Nanjiani spricht über gescheiterte Marvel-Karriere

Als Gast im Podcast Working It Out hat Eternals-Darsteller Kumail Nanjiani laut Deadline kürzlich über seine Marvel-Rolle als Kingo und den weiteren Verlauf seiner Karriere gesprochen, nachdem der Film gefloppt war:

Als er herauskam, bekam er wirklich schlechte Kritiken und lief nicht besonders gut. Es hat mich zu sehr erschüttert. Da dachte ich: 'Oh, ich muss in Therapie, um das zu verarbeiten.'

Hier könnt ihr euch das komplette Gespräch mit Nanjiani anschauen:

Mit einem Budget von gut 236 Millionen US-Dollar konnte Eternals damals nur etwas über 400 Millionen Dollar weltweit einspielen und gilt damit als Marvel-Flop. Im Podcast erklärte der Kingo-Darsteller dazu, dass er damals einen Vertrag über viele weitere Auftritte rund um das Superhelden-Franchise unterzeichnet hatte:

Ich dachte mir: 'Das wird mein Job für die nächsten zehn Jahre sein.' Ich habe für sechs Filme unterschrieben. Ich habe für ein Videospiel unterschrieben. Ich habe für eine Attraktion in einem Freizeitpark unterschrieben. Man muss für all diese Sachen unterschreiben.

Man denkt sich: 'Das sind die nächsten zehn Jahre meines Lebens. Okay, ich werde jedes Jahr Marvel-Filme machen und dazwischen meine eigenen kleinen Sachen. Was auch immer ich will.' Nichts davon ist passiert.

Nach seiner Eternals-Rolle, für die der Star auch noch extrem hart trainiert hat und zwischenzeitlich zum Meme wurde, hat Nanjiani Kingo nur noch einmal verkörpert: als Sprecher in der animierten Disney+-Serie What If...? Seitdem blieb der Schauspieler und Stand-up-Comedian trotzdem erfolgreich im Geschäft. So war er unter anderem in Filmen wie Ghostbusters: Frozen Empire oder der beliebten Serie Only Murders in the Building zu sehen.

Wie geht es im MCU weiter?

Neue Filme aus dem Marvel Cinematic Universe starten erst nächstes Jahr wieder im Kino. Am 30. Juli 2026 geht es auf der großen Leinwand mit Spider-Man: Brand New Day weiter. Der nächste große Avengers-Film Doomsday soll hierzulande dann am 16. Dezember 2025 starten.

Falls ihr den gescheiterten MCU-Blockbuster Eternals verpasst habt oder dem Film noch eine Chance geben wollt, könnt ihr ihn jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.