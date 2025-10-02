Neues Die Tribute von Panem-Projekt enthüllt Video: Schauspiellegende wird zum fünften (!) Präsident Snow

Noch dieses Jahr erwartet Fans von Die Tribute von Panem ein ganz besonderes Projekt: Der erste Teil der Sci-Fi-Geschichte kommt auf die Bühne – und zwar mit prominenter Besetzung.

Während aktuell die Dreharbeiten zu Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping laufen, kündigt sich ein weiteres Projekt aus dem Hunger Games-Universum an. Dieses Mal handelt es sich weder um ein neues Buch noch einen Film. Auch eine Spin-off-Serie steht noch nicht zur Debatte. Stattdessen kommt Panem auf die Bühne.

Seit vielen Jahren befindet sich das Projekt in Planung. Im März wurde die Sache offiziell gemacht: The Hunger Games On Stage befindet sich in Produktion und soll in wenigen Wochen Premiere feiern. Ab dem 20. Oktober 2025 könnt ihr die Theaterversion des ersten Teils im Troubadour Canary Wharf Theatre in London erleben.

Sci-Fi-Neuauflage: Die Tribute von Panem On Stage enthüllt John Malkovich als Präsident Snow

Nachdem der Hauptcast enthüllt wurde, gibt es nun eine weitere aufregende Ankündigung: Niemand Geringeres als John Malkovich wird in dem Stück als Bösewicht Präsident Snow in Erscheinung treten. Er ist damit bereits der fünfte Darsteller, der Coriolanus Snow zum Leben erweckt. Sein Auftritt kommt allerdings mit einem Twist.

Alle Präsident Snow-Darsteller im Überblick:

Donald Sutherland spielte Snow in allen vier Teilen der Hauptreihe



spielte Snow in allen vier Teilen der Hauptreihe Tom Blyth übernahm in der Vorgeschichte Songbirds and Snakes



übernahm in der Vorgeschichte Songbirds and Snakes Dexter Sol Ansell fungierte im selben Film als Kinderdarsteller von Snow



fungierte im selben Film als Kinderdarsteller von Snow Ralph Fiennes verkörpert Snow im kommenden Sunrise on the Reaping



verkörpert Snow im kommenden Sunrise on the Reaping John Malkovich ist im Theaterstück auf der Bühne zu sehen



Hier könnt ihr euch das erste Video von Malkovich als Snow anschauen:

Wenn ihr hofft, Malkovich ab Ende Oktober jeden Tag live auf der Bühne zu sehen, seid vorgewarnt: Der US-amerikanische Schauspieler wird nicht im Troubadour Canary Wharf Theatre zugegen sein. Stattdessen verwendet die Produktion eine Aufzeichnung seiner Performance, die über Videobildschirme in das Stück integriert wird.

Der Hauptcast on The Hunger Games On Stage:

Mia Carragher als Katniss Everdeen

als Katniss Everdeen Euan Garrett als Peeta Mellark

als Peeta Mellark Joshua Lacey als Haymitch Abernathy

als Haymitch Abernathy Tristan Waterson als Gale Hawthorne

als Gale Hawthorne Tamsin Carroll als Effie Trinket

als Effie Trinket Stavros Demetraki als Caesar Flickerman

als Caesar Flickerman Nathan Ives-Moiba als Cinna & Mayor

als Cinna & Mayor Sophia Ally als Prim Everdeen

als Prim Everdeen Ruth Everett als Mrs. Everdeen

Malkovichs Engagement ist trotzdem ein großer Coup und zeigt, dass der Veranstalter große Hoffnungen in das Projekt setzt. Sogar die Location wurde für das Stück entworfen: 1200 Menschen passen in das Troubadour Canary Wharf Theatre, dessen Bühne und Ränge den Staat Panem mit seinen 13 Distrikten widerspiegeln.

Hier könnt ihr euch den Saalplan anschauen:

Geschrieben wurde das Stück von dem britischen Dramatiker Conor McPherson nach der Buchvorlage von Suzanne Collins. Die Inszenierung übernahm der britische Regisseur Matthew Dunster. Beide bringen jede Menge West-End-Erfahrung mit.

Wenn ihr euch die Wartezeit auf Sunrise on the Reaping vertreiben wollt, der erst am 19. November 2026 ins Kino kommt, könnt ihr über einen Kurztrip nach London nachdenken und euch The Hunger Games On Stage anschauen.