Neues Hunger Games-Abenteuer kommt schon dieses Jahr – aber mit neuer Katniss und nicht im Kino

Die Tribute von Panem - The Hunger Games entführten nach der Jugendbuchvorlage von Suzanne Collins in eine dystopische Sci-Fi-Zukunft, in der Teenager in einer Arena um ihr Leben kämpfen mussten. Die bisher fünf Panem-Filme, mit Teil 6 in Planung, sind aber noch nicht alles. Nun erhält die Welt eine weitere Facette, die es dem Publikum ermöglicht, den Überlebenskampf quasi hautnah mitzuerleben.

Wie Harry Potter und Stranger Things: Die Tribute von Panem kommen auf die Bühne

Beliebte Film- und Serien-Unterhaltung streckt ihre Fühler mittlerweile in viele Richtungen aus. Nachdem es Harry Potter mit einer Theater-Fortsetzung und zuletzt auch Stranger Things mit einem Prequel-Bühnenstück vorgemacht haben, will das nächste beliebte Franchise die "Bretter, die die Welt bedeuten" erobern. Hunger Games erhält eine Theater-Version und hat dazu jetzt sogar schon den ersten Einblick von den Proben veröffentlicht.

Erhaltet hier erste Einblicke, wie Die Tribute von Panem im Theater aussieht

The Hunger Games On Stage - Featurette (English) HD

Das neue Theaterstück trägt schlicht den Titel The Hunger Games On Stage und wird eine Neuinterpretation der allerersten Panem-Geschichte rund um Katniss Everdeen. Jennifer Lawrence kommt allerdings nicht zurück. Eine Bühnenversion war bereits 2014 das erste Mal erwogen worden, verschob sich aber immer wieder von 2016 auf 2024 und schließlich auf dieses Jahr. Für die Adaption zeichnet laut THR Drehbuchautor Conor McPherson (The Weir) verantwortlich. Regie führt Matthew Dunster (2:22). Zum Cast ist noch nichts verkündet worden.

Die Uraufführung für das Panem-Bühnenabenteuer ist für den 20. Oktober 2025 angesetzt: im Londoner Troubadour Canary Wharf Theatre, das speziell für die Hunger Games Aufführung mit 1.200 Plätzen ausgebaut wurde. Der Vorverkauf soll am 27. März 2025 starten. Ob später (wie bei Harry Potter und das verwunschene Kind) weitere Ableger in weltweiten Theatersälen folgen, ist aktuell nicht bekannt.

Die Hunger Games-Welt wächst weiter: Nach dem Sci-Fi-Theaterstück stürmt Teil 6 die Kinos

Neben dem Hunger Games-Theaterstück ist auch der Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping in Planung, der 24 Jahre vor Katniss' erstem Arena-Abstecher, zur Zeit von Haymitchs Hungerspielen angesiedelt ist: das gefürchtete Jubel-Jubiläum der 50. Hunger Games mit doppelter Teilnehmer:innen-Anzahl.

Der dazugehörige Roman Die Tribute von Panem L. Der Tag bricht an * erscheint schon nächsten Monat, am 18. März 2025. Der Kinofilm, der sich das neue Buch von Suzanne Collins zur Grundlage nimmt, hat sich darüber hinaus schon ein Startdatum am 19. November 2026 gesichert. Dreharbeiten und Besetzung haben aber noch nicht begonnen.

