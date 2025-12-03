Nur hier könnt ihr die neue Harry Potter-Serie schauen: Heiß erwarteter Streaming-Dienst HBO Max startet im Januar in Deutschland

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass der Streaming-Dienst HBO Max nach Deutschland kommt. Jetzt wissen wir endlich, wann genau er startet. Auch die Preise für die Abos stehen fest.

HBO Max hat in den USA bereits eine längere Geschichte hinter sich. Bereits im Mai 2020 ging der Streaming-Dienst in Übersee an den Start und punktete vor allem mit einem Film- und Serienangebot, das sich aus dem Archiv von HBO und Warner Bros. speist, von aufwendigen Eigenproduktionen ganz zu schweigen.

Jetzt kommt HBO Max endlich nach Deutschland. Ab dem 13. Januar 2026 ist der Streamer hierzulande verfügbar. Auch in Österreich, Lichtenstein, Luxemburg und in der Schweiz wird HBO Max ab diesem Tag an den Start gehen. Hier erfahrt ihr alles über das Streaming-Angebot und die verschiedenen Preiskategorien.

Diese Filme und Serien gibt es bei HBO Max in Deutschland

HBO Max wird nicht nur die Heimat der Harry Potter-Serie, die 2027 ihre Premiere feiern soll. Schon jetzt wartet der Streaming-Dienst mit einigen großen Namen auf. Dazu gehört u.a. die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms, die eine Woche nach dem Deutschlandstart von HBO Max ausgestrahlt wird.

Zu den weiteren Serien-Highlights gehören die französische Serie The Seduction, die nervenaufreibende Krankenhausserie The Pitt und All Her Fault. Filmtechnisch dürft ihr euch über DC-Blockbuster wie Superman und The Batman freuen. Auch die Dune-Filme sind im Angebot, genauso wie Horror-Hits à la Weapons.

Auch zwei deutsche Eigenproduktionen stehen bereits fest: 4 Blocks Zero und Banksters erweitern das HBO Max-Angebot mit hiesigen Projekten. Außerdem spannend: Jantje Friese und Baran Bo Odar verwandeln nach Dark und 1899 bei Netflix die Struwwelpeter-Geschichte in eine Thriller-Serie. Für Sportfans gibt es zudem die Live-Übertragungen der Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026.

So viel kostet ein Abo bei HBO Max in Deutschland

HBO Max bietet drei monatlich kündbare Abomodelle. In der Pressemitteilung zum Start des Streamers werden diese wie folgt aufgeschlüsselt:

Basis-Abo mit Werbung: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD.

Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat.

Standard: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD, inklusive 30 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat.

Premium: Auf vier Geräten gleichzeitig streamen in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos und bis zu 100 Downloads. Ab Januar 2026 zum Preis von 16,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 17,99 Euro/Monat.

Darüber hinaus gibt es ein Sport-Paket, das zu jedem Abo hinzugefügt werden kann. Es fallen zusätzliche Kosten von drei Euro pro Monat an.