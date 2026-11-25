Auf der ersten Oscar-Liste für die besten visuellen Effekte sind Superheldenfilme stark vertreten. Neben Blockbustern und Kino-Hits tauchen aber auch kleinere Produktionen auf.

Die Oscar-Saison 2027 nimmt Fahrt auf. Nun wurden die 20 Filme bekannt gegeben, die es in die engere Auswahl für den Academy Award für die besten visuellen Effekte geschafft haben (via Variety ). Darunter befinden sich einige der größten Blockbuster des Jahres, aber auch internationale Produktionen und außergewöhnliche Filmprojekte wurden bedacht.

Oscars 2027: Bunte Mischung für die besten visuellen Effekte

Wenig überraschend hat es Dune: Part Three auf die Liste geschafft, der wohl auch als großer Favorit ins Rennen geht. Immerhin gewannen Dune und Dune: Part Two bereits 2022 und 2025 den Oscar für die besten visuellen Effekte. Ebenfalls hoch im Kurs ist Christopher Nolans Die Odyssee, der weitestgehend auf digitale Effekte verzichtete und stattdessen mit Kameratricks und praktischen Effekten die epische Geschichte in Szene setzte.

Der Sci-Fi-Hit Der Astronaut – Project Hail Mary fesselte nicht nur mit seiner emotionalen Handlung, sondern auch mit atemberaubenden Bildern aus dem All. Für starke Szenen sorgen außerdem Takashi Yamazakis Godzilla Minus Zero und der Stop-Motion-Film Wildwood von Laika, an dem 16 Jahre lang gearbeitet wurde. Mit dem Horrorfilm Backrooms hat es zudem ein Überraschungserfolg aus dem Hause A24 in die Liste geschafft.

Besonders stark vertreten auf der Top-20-Liste ist Disney mit insgesamt vier Titeln. Neben großen Franchisen wie Avengers 5: Doomsday, Star Wars: The Mandalorian and Grogu und der Realverfilmung von Vaiana gehört auch der Originalfilm Whalefall zur Auswahl. Letzterer spielt im Magen eines Pottwals und hat einige interessante Effekte zu bieten.

Sony Pictures ist mit drei Produktionen ebenfalls stark vertreten. Dazu gehören Spider-Man: Brand New Day, Jumanji 3: Open World und das indische Fantasy-Epos Ramayana: Rise Of A Legend.

Diese 20 Filme stehen auf der Vorauswahl für die Oscars 2027

Wann sind die Oscars 2027?

Welche fünf Filme tatsächlich für einen Oscar nominiert werden, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Am 15. Dezember 2026 gibt die Academy die Shortlists mit zehn Filmen bekannt und am 21. Januar 2027 wird die Oscar-Nominierungsliste veröffentlicht. Die 99. Oscar-Verleihung findet am 14. März 2027 in Hollywood statt und ist bei uns in der Nacht auf den 15. März 2027 zu sehen.