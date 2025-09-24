Perfekter Squid Game-Ersatz geht endlich bei Netflix weiter: Fans mussten 3 Jahre auf die Fortsetzung der Todesspiele warten

Nach dem Ende von Squid Game liefert Netflix Nachschub für Fans grausamer Todesspiele. Das große Finale des Serien-Geheimtipps Alice in Borderland ist da.

In diesem Jahr hat sich der südkoreanische Serienüberflieger Squid Game nach drei Staffeln verabschiedet. Als idealer Ersatz empfahl sich die japanische Thriller-Serie Alice in Borderland, in der Menschen ebenfalls eine Reihe von tödlichen Spielen überleben müssen – allerdings in einer dystopischen Sci-Fi-Welt. Jetzt blickt auch dieses Netflix-Original seinem Ende entgegen, denn heute startet nach knapp drei Jahren Wartezeit die 3. und finale Staffel.

Alice in Borderland Staffel 3 beginnt neue Todesspiele auf Netflix

Als Realverfilmung des gleichnamigen Mangas von Haro Aso hatte Alice in Borderland die Story der Vorlage eigentlich nach 2 Staffeln schon abgeschlossen. Alle Spiele wurden gemeistert und die Wahrheit über das mysteriöse Borderland wurde enthüllt. Staffel 3 ist nun ein eigenständiger Epilog, der bis auf die beiden zentralen Hauptfiguren zahlreiche neue Charaktere vorstellt – und in den Tod schickt.

Schaut hier den Trailer zu Alice in Borderland Staffel 3:

Alice in Borderland - S03 Trailer 2 (Deutsch) HD

Die 3. Staffel von Alice in Borderland spielt einige Jahre später. Arisu (Kento Yamazaki) und mittlerweile Ehefrau Usagi (Tao Tsuchiya) hatten einst die tödlichen Spiele des Borderland überlebt, können sich bis auf vereinzelte Albträume aber nicht an das Erlebte erinnern. Als seine Frau jedoch entführt wird, muss sich Arisu in einen Zustand zwischen Leben und Tod bringen, um erneut in das Borderland eintauchen und Usagi finden zu können.

Zurück im Borderland finden sich Arisu und Usagi an der Seite zahlreicher neuer unfreiwilliger Spielenden in zwei gegensätzlichen Teams wieder, die an einer weiteren Reihe von tödlichen Spielen teilnehmen müssen, die vom wahrem Spielleiter, dem Joker, begonnen werden. Wie Hauptdarsteller Kento Yamazaki im Gespräch mit Radio Times verrät, können sich Fans auf einen Mix aus neu erfundenen und bisher ungesehenen Herausforderungen aus der Mangavorlage freuen:

Es gibt Spiele in der Vorlage, die in Staffel 1 oder 2 nicht vorkamen, aber in Staffel 3 auftauchen, und die sind wahnsinnig intensiv. Einige der Spiele sind auch Originale des Filmemachers [Shinsuke Sato]. Es ist ein so psychologisches Spiel, dass es wirklich zu dieser Welt gehört.

Im Gegensatz zu Squid Game entfesselt Alice in Borderland über drei Staffeln hinweg weitaus mehr Todesspiele, die oftmals von einer gewissen Sci-Fi-Ästhetik begleitet werden. In Staffel 3 sollen die Spielrunden noch bildgewaltiger und psychologisch zermürbender ausfallen als bisher. Im Trailer sehen wir zum Beispiel das Spielsetting eines japanischen Schreins, in dem die Teilnehmenden von einem Meer aus flammenden Pfeilen beschossen werden.



Alice in Borderland Staffel 3 ist das große Netflix-Finale

Die 3. Staffel von Alice in Borderland könnt ihr seit dem 25. September 2025 komplett bei Netflix streamen. Im Gegensatz zu den bisherigen Seasons gibt es diesmal nur sechs Folgen zu schauen. Diese bringen die Geschichte von Arisu und Usagi zu einem Abschluss.