Vince Gilligans neue Serie Pluribus verweist auf einen der traumatischsten Breaking Bad-Momente – aber das Easter Egg ist gut versteckt

Breaking Bad-Schöpfer Vince Gilligan hat mit Pluribus seine neuste Serie vorgelegt und wer genau hinschaut, entdeckt eine Verbindung zum Serienklassiker über Walter White und Jesse Pinkman.

Jahre mussten wir warten, nun gibt es endlich wieder eine neue Serie von Vince Gilligan. Der Schöpfer von Breaking Bad und Co-Schöpfer von Better Call Saul ist für zwei der am meisten gefeierten Serien der 2010er Jahre verantwortlich.

Sein neustes Werk ist eine gut gelaunte Sci-Fi-Invasionsserie namens Pluribus - Glück ist ansteckend. Drei Episoden wurden schon bei Apple TV+ veröffentlicht und wer genau hinschaut, entdeckt eine fast schon traumatische Verbindung zu sowohl Breaking Bad als auch Better Call Saul.

In Pluribus gibt es eine Verbindung zur Flugzeugkatastrophe aus Breaking Bad Season 2

In Pluribus wird die Welt von einem außerirdischen Virus infiziert, der alle Menschen einem freundlichen, aber persönlichkeitslosen Bewusstsein unterwirft, das sich als "wir" identifiziert, nicht "ich". Oder sagen wir besser: fast alle. Denn Bestseller-Autorin Carol (Rhea Seehorn) ist immun, genauso wie 12 andere Menschen, die auf dem Planeten verstreut sind. Wobei Carol sich dem Charme der außerirdischen Intelligenz gegenüber resistenter zeigt, denn sie verliert durch die lächelnde Invasion einen geliebten Menschen.

In der 2. Episode mit dem Titel "Piraten-Lady" trifft sie in Bilbao fünf andere Personen, die immun sind (und Englisch sprechen). Und um nach Spanien zu kommen, fliegt sie mit einem Flugzeug der Wayfarer Airlines. Große Breaking Bad-Fans sollten nun stutzig werden.

Wayfarer? Die kennen wir schon aus Vince Gilligans anderen beiden Serien.

Bevor sich Carol später in der Folge in der Air Force One wiederfindet, können aufmerksame Zuschauende das Wayfarer-Logo erspähen. Carol, die am liebsten gar keinen Gefallen von der Wir-Intelligenz annehmen würde, sitzt natürlich nicht in der ersten Klasse, sondern ganz hinten im Flugzeug.

Die fiktiven Wayfarer Airlines sind sowohl in Breaking Bad als auch in Better Call Saul zu finden.

In Breaking Bad ist die Airline mit einer Tragödie verbunden, die indirekt auf Walter White (Bryan Cranston) zurückgeht, nämlich den Zusammenstoß der Wayfarer 515 mit einem Charter-Flugzeug im Himmel über Albuquerque.

Dabei kommen 167 Menschen ums Leben kommen. Das passiert in der 13. und letzten Folge der 2. Staffel. Grund für die Katastrophe ist ein Fehler des Fluglotsen Donald Margulis (John de Lancie), der noch über den Verlust seiner Tochter Jane (Krysten Ritter) trauerte.

Walter White hatte beim Sterben von Jesses Freundin untätig zugeschaut.

Was bedeutet das Breaking Bad-Easter-Egg in Pluribus?

In Better Call Saul ist die Airline ebenfalls im weitesten Sinne mit den Konsequenzen der Taten der Hauptfigur verbunden. Hier erscheint Wayfarer nämlich im Serienfinale, als Saul Goodman (Bob Odenkirk) ausgeliefert wird.



Anders als bei den anderen Serien kommt die Airline in Pluribus früh in der Handlung vor. Doch auch diese Folge dreht sich in mehrfacher Hinsicht um eines von Vince Gilligans Lieblingsthemen und -Plot-Strukturen: die teils unvorhergesehenen Konsequenzen unserer Taten.

Die Folge beginnt mit der Entsorgung der "Kollateralschäden" der Invasion, namentlich der Menschen, die bei der Infektion gestorben sind. Diese Kollateralschäden, zu denen auch ihre geliebte Freundin und Managerin gehörte, bringen Carol wiederum dazu, sich dem Charme des Virus zu widersetzen. Der Verlust befeuert ihre emotionale Reaktion.

Die Ursache-Wirkungs-Kette wird Carol schmerzlich bewusst, als enthüllt wird, dass einer ihrer Wutausbrüche die Gruppenintelligenz so durchgeschüttelt hat, dass Millionen Menschen gestorben sind. Wofür letztlich der zweite Star der Serie verantwortlich ist, nämlich der Virus. Auch wenn die immunen wie auch infizierten Menschen Carol die alleinige Schuld in die Schuhe schieben.

Die 4. Episode von Pluribus heißt "Please, Carol" und wird am 21. November bei Apple TV+ veröffentlicht.