90 Prozent Publikumszustimmung bei Rotten Tomatoes: Sandra Bullock und Nicole Kidman feiern Heimkinopremiere mit ihrer großen Fantasy-Rückkehr

Nach 28 Jahren sind Sandra Bullock und Nicole Kidman dieses Jahr als zauberhafte Schwestern im Kino zurückgekehrt. Jetzt könnt ihr den Fantasyfilm endlich in den eigenen vier Wänden schauen.

Wenn die Luft kälter wird, die Blätter fallen und das Laub beginnt, bei einem sonnig-regnerischen Spaziergang zu knistern, dann ist es höchste Zeit für einen Filmabend. Und es gibt kaum Filme, die genau dieses Gefühl besser einfangen, als Zauberhafte Schwestern. 28 Jahre nach dem Fantasy-Klassiker ist vor wenigen Monaten die Fortsetzung Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern mit Sandra Bullock und Nicole Kidman im Kino gestartet. Ihr könnt euch das gemütliche Herbstfeeling jetzt endlich auch nach Hause holen.

Practical Magic 2: Sandra Bullock und Nicole Kidman zaubern nach 28 Jahren wieder

Knapp drei Jahrzehnte nach ihrem ersten Fantasy-Abenteuer in Zauberhafte Schwestern, haben die beiden Schwestern Sally (Sandra Bullock) und Gillian Owens (Nicole Kidman) geglaubt, den Fluch ihrer Familie ein für allemal gebrochen zu haben: Jeder Mann, der sich in eine von ihnen verliebt, stirbt eines grausamen, unnatürlichen Todes.

Als Sallys zweiter Ehemann Gary in Practical Magic 2 stirbt, müssen die beiden jedoch einsehen, dass der Fluch noch immer auf ihnen lastet – und Sally fürchtet um ihre beiden Töchter Kylie (Joey King) und Antonia (Maisie Williams), die langsam erwachsen werden. Tatsächlich verliebt sich Kylie in ihren Kommilitonen Gideon (Xolo Maridueña), der kurz darauf einen schweren Unfall erleidet. Jetzt liegt es an den Owens-Frauen, Gideon zu retten und den Fluch endgültig zu brechen.

Zauberhafte Schwestern hat sich in den letzten 28 Jahren unter Fans zum echten Kultklassiker entwickelt, was weniger an den berauschenden Kritiken lag, sondern mehr an der fulminanten Starpower und dem unverkennbaren 90er-Jahre-Herbstgefühl gepaart mit einer wohligen Geschichte über Schwesternschaft. So bringt es das Original etwa bei Rotten Tomatoes auf eine solide Publikumswertung von 73 Prozent gegen einen dürftigen Kritikenscore von nur 31 Prozent.

Dieses Phänomen scheint sich bei der Fortsetzung all die Jahre später nun zu wiederholen. Denn bei Rotten Tomatoes kommt Practical Magic 2 ebenfalls auf einen schlechten Kritikenscore von nur 36 Prozent. Das Publikum scheint mit starken 90 Prozent jedoch eine vollkommen andere Meinung zu haben.

Auch wenn der Film absolut nicht ohne Schwächen auskommt, die sich unter anderem in langatmigen Szenen im Mittelteil sowie einem halbgaren CGI-Einschlag zum Ausdruck bringen, gelingt es der Fortsetzung dennoch, die Magie des Originals zurückzubringen. Wer den ersten Film mochte, wird eine Freude daran haben, Sandra Bullock und Nicole Kidman in ihren Rollen wiederzusehen und die Geschichte der Owens-Frauen der nächsten Generation zu erfahren. So habe auch ich die Fortsetzung in meinem Film-Check als "Film, wie ein goldener Herbsttag" bezeichnet.

Fantasy-Fortsetzung: Practical Magic 2 streamt jetzt im Heimkino

Wer sich den goldenen Herbst nach Hause holen möchte, hat ab sofort die Chance dazu. Seit dem 26. Oktober 2026 ist Practical Magic 2 bei den üblichen Video-on-Demand-Anbietern wie Amazon Prime Video * als Premium-Download als Kauf- und Leihtitel verfügbar. Ab dem 10. Dezember wird der Film dann auch als DVD und Blu-ray erhältlich sein.

Noch mehr Fantasy im Stream: Die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten ist jetzt bei Amazon Prime

Wann der Fantasy-Streifen bei einem Streaming-Anbieter im Abo eintrifft, steht aktuell noch nicht fest. Da Practical Magic 2 das Studio Warner im Rücken hat, wird er voraussichtlich zuerst bei HBO Max im Abo zu sehen sein.

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