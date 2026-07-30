Heute bei Netflix: Diese Filme beweisen, warum Ralph Fiennes einer der besten Schauspieler unserer Zeit ist

Ein Mann, zahllose Rollen, viele davon weltbekannt. Preisgekrönt. Zu Recht. Doch warum Ralph Fiennes wirklich so genial ist, zeigen gerade zwei versteckte, völlig unbekannte kleine Filmtipps.

Er war M in James Bond, Lord Voldemort, Amon Goeth, der namensgebende englische Patient. Ralph Fiennes hat Jahrzehnte einer fantastischen Schauspielkarriere vorzuweisen, und ich liebe ihn für jede einzelne Rolle. Er ist wandelbar, unvorhersehbar und bringt stets das gewisse Etwas mit. Heute habe ich zwei Filmtipps bei Netflix dabei, die perfekt zeigen, warum er einer der besten Darsteller unserer Zeit ist.

Die meisten haben vermutlich noch nie auch nur von Die Ausgrabung oder The Choral gehört. Knappe Titel, viel Inhalt. Beide Filme nehmen uns mit ins England des frühen 20. Jahrhunderts vor dem Hintergrund eines Krieges. In beiden spielt Fiennes die Hauptrolle – und beide haben mich emotional weit mehr gepackt, als sie es auf dem Papier sollten. Warum? Lasst mich mal kurz ausholen.

In Die Ausgrabung und The Choral werden alltägliche Dinge zu weltbewegenden Erfahrungen

Für The Choral begeben wir uns ins Yorkshire des Jahres 1916. Europa ist im Krieg und fast alle Männer einer kleinen Stadt wurden eingezogen. Wie jedes Jahr soll das große Konzert des örtlichen Chors stattfinden – ein wichtiges Ereignis für die Gemeinde, das alle Menschen hier näher zusammenbringt.

Das Problem ist nur: ohne Männerstimmen kein Chor. Und auch kein Chorleiter. Da tritt Dr. Henry Guthrie (Fiennes) auf den Plan. Er ist etwas eigen, lebte skandalöserweise bis vor Kurzem in Deutschland und hat einen Plan für den Chor. Gemeinsam mit seinen Sängern und Sängerinnen rekrutiert er neue Stimmen und plant die wohl wichtigste Aufführung in der Geschichte der Stadt.

In Die Ausgrabung schlüpft Fiennes derweil in die Rolle des Basil Brown, um eine wahre Geschichte nachzuerzählen. Brown ist Experte, wenn es um archäologische Ausgrabungen geht. Der Titel erklärt sich selbst. Er wird von der verwitweten Edith Pretty (Carey Mulligan) rekrutiert, um die Hügelgräber auf ihrem Land freizulegen. Sie vermutet eine wichtige Entdeckung unter der Erde.

Brown ist skeptisch, macht sich aber an die Arbeit. Bald stellt sich heraus, dass Ediths Ahnung richtig war. Aus der anfänglich bescheidenen Ausgrabung wird ein Ereignis, das die Welt der Archäologie nachhaltig prägen soll. Unter den wachen Augen eines Mannes, den diese Welt bald vergessen sollte. Und über all dem hängen die dunklen Wolken des drohenden Zweiten Weltkrieges, die allem eine ganz neue Dringlichkeit geben.

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Die Ausgrabung und The Choral bei Netflix zeigen perfekt, was Ralph Fiennes so unvergesslich macht

So, genug Geschichtsstunde. Als jemand, der sich sehr selten für Kriegsfilme begeistern kann, aber erklärter Fiennes-Connaisseur ist, kam ich an diesen zwei versteckten Perlen bei Netflix einfach nicht vorbei. Glücklicherweise. Guthrie und Brown erscheinen auf den ersten Blick wie schlichte Rollen. Sind sie auch. Ohne Glanz und Gloria, ohne riesige Momente der Gefühlsausbrüche, dafür mit unendlich viel Menschlichkeit.

Sie sind stille Charaktere, die häufig hinter dem Rest des Ensembles zurücktreten. Genau hier kommt Fiennes’ Händchen für perfekt dosierte Performance ins Spiel. Er kann große Emotionen und bedrohliche Monster. Aber eben auch Figuren, die allein über ihre Blicke, subtile Änderungen der Mimik oder der Art, wie sie sich aufrecht halten, ganze Romane erzählen. Das packt uns ganz tief im Herzen und fesselt uns an die Figuren.

Ich konnte in beiden Filmen nicht aufhören, Fiennes zu beobachten und all diese unterschwelligen Emotionen aufzusaugen. Darüber zu staunen, wie er einen Cast von Dutzenden Charakteren als Herzstück zusammenhält. Neben ihm dürfen alle anderen glänzen und gleichzeitig hebt er ihr Schauspiel als Szenenpartner auf ein ganz neues Niveau. Eine tief berührende Leistung, die für mich wieder mal in Stein meißelt: Fiennes lohnt sich einfach immer.

Wer auch noch nie von The Choral oder Die Ausgrabung gehört hat, aber neugierig geworden ist, kann die Filme aktuell bei Netflix streamen.