Reacher-Star Alan Ritchson blamierte sich beim Fast & Furious-Dreh vor Vin Diesel: "Du bist der dümmste Mensch überhaupt"

Reacher-Star Alan Ritchson war in Fast & Furious 10 vor der Kamera zu sehen. Beim Dreh des Films hatte er ein Gespräch mit Vin Diesel, für das er sich später schämte.

Reacher-Star Alan Ritchson verplapperte sich am Fast & Furious 10-Set

Alan Ritchsons aktuelle Reacher -Rolle ist brachial. Nicht nur aufgrund seiner gerne eingesetzten Muskelmasse, sondern auch wegen seiner knallharten Ehrlichkeit. Vielleicht hat sich Richtson von den Eigenschaften seines Helden etwas zu sehr beeinflussen lassen. Am Fast & Furious 10 -Set sorgte seine Freimütigkeit nämlich für eine

Wie Ritchson in der Rich Eisen Show erklärt, war er großer Fan des ersten Fast & Furious-Films, hatte aber jahrelang keinen anderen Teil des Franchise gesehen. Erst für seine Fast 10-Rolle als Fiesling Aimes holte er die Action-Reihe komplett nach. Als er schließlich beim Dreh vor Vin Diesel stand, plapperte er diese Tatsache einfach aus. Und schämte sich sofort.

[Ich sagte zu ihm:] 'Ich habe keinen der Filme gesehen, nur den ersten, in der Highschool. Aber da ich ja jetzt mitspiele, habe ich sie alle nachgeholt. Toll, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast!' [...] Als diese Worte meinen Mund verließen, dachte ich: 'Du bist der dümmste Mensch überhaupt.' Er antwortete nur: 'Danke, das weiß ich zu schätzen.'

Ritchson erklärt weiter:

Ich arbeite jetzt schon einige Jahre an Reacher. Es ist ein großer Teil meines Lebens. Wenn jemand zu mir sagen würde, 'Danke, dass ich bei Reacher mitspielen darf, ich habe mir aber keine einzige Folge angeschaut', würde ich denken: 'Du bist doch der dümmste...! Warum sagst du sowas?' Und [Vin Diesel] macht das schon seit Jahrzehnten. Ich bin ein Idiot.

Diesel habe ich sich als Reaktion sehr höflich verhalten, so Ritchson. Ob seine potenziell schmerzhafte Ehrlichkeit den Action-Star verärgert hat, lässt sich nicht feststellen. Im Cast von Fast & Furious 11 taucht der Reacher-Star bisher zwar noch nicht auf, das Action-Sequel ist aber ohnehin noch weit von der Fertigstellung entfernt. Das Gespräch hat Vin Diesel also womöglich gar nicht tangiert.

