Sally Field wurde kürzlich 80 Jahre alt, doch die zweifache Oscarpreisträgerin hat dieses Jahr noch einen anderen Grund zum Feiern: Ihr neuer Film ist nämlich einer der größten Netflix-Hits 2026.

Es gibt Hollywood-Stars, die selbst nach Jahrzehnten im Geschäft nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt haben. So auch Schauspiellegende Sally Field, die am 6. November ihren 80. Geburtstag feierte. Doch statt sich auf ihrer beeindruckenden und mit zwei Oscars gekrönten Karriere auszuruhen, sorgte sie 2026 lieber mit einer neuen Glanzleistung für Aufsehen:

Die Netflix-Tragikomödie Das Glück hat acht Arme – Fields erster Film nach drei Jahren Pause – entwickelte sich zum internationalen Publikumsliebling und knackte inzwischen die Marke von 50 Millionen Aufrufen bei dem Streamer.

Der Oktopus und die Witwe: Darum geht es in Das Glück hat acht Arme

In Das Glück hat acht Arme schlüpft Field in die Rolle der verwitweten Tova Sullivan. Die ältere Dame arbeitet nachts als Reinigungskraft in einem Aquarium an der US-amerikanischen Pazifikküste. Dort begegnet sie dem außergewöhnlich intelligenten Oktopus Marcellus, der nicht nur ein erstaunliches Eigenleben führt, sondern auch eine ganz eigene Sicht auf die Menschen um ihn herum besitzt.

Als der junge Cameron (Lewis Pullman) in Tovas Leben tritt, entwickeln sich zwischen den beiden zunächst ungleichen Menschen vorsichtige Bande. Gemeinsam mit Marcellus kommen sie einem lange verborgenen Familiengeheimnis auf die Spur. Was zunächst wie eine kleine Geschichte über einen ungewöhnlichen Arbeitsplatz klingt, entpuppt sich als warmherziges Drama über Verlust, Einsamkeit, Neuanfänge und die überraschenden Verbindungen, die das Leben bereithält.

Schaut hier den Trailer zu Das Glück hat acht Arme mit Sally Field:

Regisseurin Olivia Newman (Der Gesang der Flusskrebse) adaptierte mit Das Glück hat acht Arme den gleichnamigen Bestseller von Shelby Van Pelt aus dem Jahr 2022. Dass die Geschichte auch auf dem Bildschirm funktioniert, beweisen die Zahlen: Laut des regelmäßigen Engagement Reports von Netflix, dessen Daten What's on Netflix aufbereitet hat, kommt der Film mittlerweile auf über 51 Millionen Views weltweit. Damit gehört die Produktion zu den erfolgreichsten Streaming-Hits des Jahres.



Sally Field: Zwei Oscars und eine Karriere, die noch lange nicht vorbei ist

Für Sally Field ist der Erfolg ein weiteres Kapitel in einer außergewöhnlichen Laufbahn. Ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann sie 1980 für das Drama Norma Rae - Eine Frau steht ihren Mann. 1985 folgte der zweite Goldjunge für Ein Platz im Herzen. Später begeisterte sie unter anderem in Werken wie Magnolien aus Stahl, Mrs. Doubtfire, Forrest Gump und Lincoln mit grandiosen Darbietungen.

Was Field dabei stets auszeichnet, ist die Fähigkeit, scheinbare Gegensätze wie Verletzlichkeit und eiserne Entschlossenheit in ihren Figuren nahtlos miteinander zu verbinden. So erweist sie sich gerade im höheren Alter als ideale Besetzung für Rollen, die älteren Frauen eine eigene Geschichte und emotionale Tiefe zugestehen, wie u. a. in der Komödie Hello, My Name Is Doris oder eben in Das Glück hat acht Arme. In einer Filmindustrie, die weibliche Charaktere jenseits der 50 noch immer viel zu selten ins Zentrum stellt, ist das bemerkenswert.

Für ihre berührende und nuancierte Performance als Tova wurde Field dieses Jahr verdientermaßen mit dem Emmy als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Neben dem großen Streaming-Erfolg also ein weiterer Lohn für die Hollywood-Ikone und Das Glück hat acht Arme.

Neue Projekte mit ihr sind derzeit zwar nicht in Planung, dennoch gibt es keinerlei Anzeichen dafür, dass Field an Ruhestand denkt. Warum auch, denn verlernt hat sie offensichtlich nichts.

