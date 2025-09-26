Samsung Galaxy-Smartphone für unter 100 Euro: Preis-Leistungs-Kracher jetzt zum Tiefstpreis im Angebot!

Dass ein ordentliches Smartphone heutzutage nicht mehr viel kosten muss, beweist aktuell Samsungs Galaxy A16 im Angebot zum neuen Tiefstpreis.

Das gut bewertete Galaxy A16 4G ist Samsung aktuelles LTE-Einstiegsmodell und jetzt im Angebot bei MediaMarkt * und Saturn * um satte 41 Prozent reduziert schon für unter 100 Euro zu haben. Günstiger gab es das noch nicht und angesichts einer für die Preisklasse guten Ausstattung wird hier ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis geboten.

Samsung Galaxy-Smartphone für unter 100€ Deal Jetzt zu MediaMarkt

Das bietet das Samsung Galaxy A16

Auf seinem großen 6,7-Zoll-Display mit farbstarkem AMOLED-Panel bietet das A16 eine scharfe Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixel, gepaart mit bis zu 90 Hertz Bildwiederholfrequenz für eine flüssige Bewegtbilddarstellung. Im Inneren werkelt ein MediaTek Helio G99-Chip mit Achtkernprozessor für ausreichende Alltags-Performance, dem 4 GByte Arbeitsspeicher zur Seite stehen.

Der 128 GByte große Festspeicher lässt sich indes per microSD-Karte erweitern, während es Android 15 via Update gibt und obendrein sechs Jahre Betriebssystem- und Sicherheits-Updates. Weitere Highlights sind eine Dreifachkamera mit 50-Megapixel-Weitwinkelobjektiv, ein großer Akku mit 5.000 mAh mit 25-Watt-Schnellladung sowie Wasser- und Staubschutz nach IP54. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt. *

So gut ist das Samsung Galaxy A16

Mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in über 120 Rezensionen bei MediaMarkt * wird das Einstiegs-Smartphone fast durchweg nur gelobt. Hervorgehoben werden vor allem die Ausstattung und Leistung. Im Test bei Notebookcheck.net gab es für das A16 eine Testwertung von 72 Prozent. Demnach ist das Samsung Galaxy A16 4G alles in allem eine gute Wahl, wenn das Budget klein ist und man auf 5G verzichten kann.

Positiv hervorgehoben wurden ein hübsches und stabiles Gehäuse mit flottem SoC (System-on-a-Chip) im Inneren, gepaart mit den sechs Jahren Updates. Weitere Pluspunkte gab es für das AMOLED-Display mit 90 Hz und guter Leuchtkraft, flotten Speicher und ein flexibles Kamerasystem. Abzüge gab es für eine mäßige Bildqualität der Weitwinkelkamera, PWM-Flackern und Schwankungen bei der WLAN-Datenrate.

