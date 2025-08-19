"Schroffer 72-jähriger Bond": Pierce Brosnan würde unter einer Bedingung nochmal 007 spielen

Wer wird der neue 007? Ex-James Bond Pierce Brosnan könnte sich laut neuesten Aussagen vorstellen, zur Reihe zurückzukehren. Allerdings unter einer Bedingung.

Seit nunmehr vier Jahren beschäftigt die Filmwelt die Frage, wer die Nachfolge von Daniel Craig antritt und als nächster James Bond auf der Kinoleinwand zu sehen sein wird. Neben einem brandneuen Gesicht könnten wir dabei jedoch womöglich auch auf ein altbekanntes treffen. Denn Ex-Bond Pierce Brosnan enthüllte nun, dass er in Erwägung ziehen würde, zur legendären Action-Reihe zurückzukehren.

Pierce Brosnan würde nochmal Bond machen – aber diesmal ganz anders

Wie Brosnan gegenüber Radio Times erklärte, könnte er sich vorstellen, sich in Bond 26 für eine Lachnummer herzugeben – allerdings nur, wenn Regisseur Denis Villeneuve ihn mit einer tollen Idee umhaut:

Meine Frau Keely [Shaye Smith] und ich haben dem Trommelwirbel der Erwartung gelauscht, wer der neue James Bond werden könnte. Da draußen sind viele tolle Kandidaten und ich bin sicher, dass sie ein Spektakel und ein Vergnügen bereiten werden.

Ich weiß nicht, ob jemand einen schroffen, 72-jährigen Bond sehen will, aber wenn Villeneuve etwas aus dem Ärmel schüttelt, würde ich es mir sofort anschauen. Warum nicht? Es ist großartige Unterhaltung. Es könnte viele Lacher geben. Glatzenkappen, Prothesen... wer weiß?

Dass Brosnan diese Aussage meinte, darf bezweifelt werden. Immerhin schreibt unter anderem Deadline , dass er mit seiner Antwort "gescherzt" habe. Gänzlich ausschließen können wir Brosnans Bond-Rückkehr – etwa in einer Cameo-Rolle – aber wohl dennoch nicht.

Pierce Brosnan verkörperte den legendären britischen Geheimagenten für sieben Jahre und war von 1995 bis 2002 in den Filmen GoldenEye, Der Morgen stirbt nie, Die Welt ist nicht genug und Stirb an einem anderen Tag zu sehen. Filmfans können Brosnan als Nächstes in dem Netflix-Film The Thursday Murder Club wiedersehen. Die Krimikomödie startet am 28. August 2025 auf dem Streamer.

Wann kommt James Bond 26 ins Kino?

Die Frage, wer der nächste Bond wird, ist immer noch nicht beantwortet. Ebenso wenig existiert ein genaues Startdatum für James Bond 26. Wir rechnen aktuell mit einem Kinostart nicht vor 2027.