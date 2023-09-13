Der Science-Fiction-Film, der eine 7-teilige Film-Saga werden sollte, aber scheiterte

Es war schon nach Teil 1 Schluss, obwohl es sieben Filme hätten werden sollen: Dieses Sci-Fi-Werk enttäuschte das Studio, die Fans und die Kritik. Dabei klang es auf dem Papier so vielversprechend.

Auf der Suche guten Young-Adult-Stoffen ist DreamWorks Ende der 2000er Jahre bei der Lorien Legacies-Reihe fündig geworden und hat sich die Kinorechte gesichert. Mit Ich bin Nummer Vier eroberte 2011 der erste Teil die große Leinwand ... und dann war auch schon Schluss. Die Sci-Fi-Verfilmung ist direkt beim Start gescheitert.

Im Sci-Fi-Flop Ich bin Nummer Vier wird ein Planet zerstört und nur 9 Kinder überleben

Die Geschichte von Ich bin Nummer Vier beginnt mit der Zerstörung des Planeten Lorien. Nur neun Kinder überleben den Untergang ihrer Heimat und werden auf die Erde in Sicherheit gebracht. Eines dieser Kinder ist Nummer Vier aka John (Alex Pettyfer), der sich sein ganzes Leben lang auf der Flucht vor seiner Vergangenheit befindet.

Als er Sarah (Dianna Agron) kennenlernt und sich in sie verliebt, setzt er alles daran, um endgültig Abstand zu seinem alten Leben zu gewinnen. Doch dann tauchen mehr und mehr Verfolger:innen auf, ganz zu schweigen von der unerschrockenen Nummer Sechs (Teresa Palmer), die ihn in ein neues Abenteuer reißt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ich bin Nummer Vier schauen:

Ich bin Nummer Vier - Trailer (Deutsch)

Die Prämisse deutet es bereits an: Nummer Vier ist nicht die einzige wichtige Figur in der Lorien Legacies-Reihe. James Frey und Jobie Hughes haben unter dem Pseudonym Pittacus Lore insgesamt sieben Bände veröffentlicht, die die Hauptgeschichte rund um die überlebenden Kinder von Lorien erzählen.

Band 1: Ich bin Nummer Vier

Band 2: Die Macht der Sechs

Band 3: The Rise of Nine

Band 4: The Fall of Five

Band 5: The Revenge of Seven

Band 6: The Fate of Ten

Band 7: United as One

Darüber hinaus sind zahlreiche Ableger erschienen. Mit anderen Worten: Ich bin Nummer Vier hätte der Auftakt eines riesigen Sci-Fi-Universums werden können, hätte der erste Teil finanziell überzeugt. Bei einem Budget von 50 Millionen US-Dollar konnte Ich bin Nummer Vier allerdings nur knapp 150 Millionen US-Dollar wieder einspielen. Das Studio hatte sich von dem potentiellen Franchise-Starter deutlich mehr erhofft.

Bereits 2011 verriet Co-Drehbuchautorin Marti Noxon, dass sämtliche Fortsetzungspläne auf Eis gelegt wurden . Das ist besonders schade, denn Teil 2 hätte den Fokus auf die von Teresa Palmer verkörperte Nummer Sechs gelegt.

Ich glaube nicht, dass es momentan konkrete Pläne [für eine Fortsetzung von Ich bin Nummer Vier] gibt. Das Einzige, was ich wirklich bereue, ist, dass Nummer Sechs wirklich großartig war und ich gerne noch viel mehr von ihr gesehen hätte. Wir brauchen schlagfertige Heldinnen.

Für Fans von Young-Adult-Verfilmungen ist bei Ich bin Nummer Vier der schlimmste Fall eingetroffen. Die Adaption wurde einfach abgebrochen und jetzt existiert nur ein leeres Versprechen als Startschuss. Ein Film, der ins Nichts führt.

Wo kann man Ich bin Nummer Vier streamen?

Bei einem Streaming-Dienst steht der Film derzeit nicht im Abo zur Verfügung. Amazon, Apple und Co. bieten ihn aber mit diversen Kauf- und Leihoptionen an.

Dieser Artikel erschien erstmals im September 2023 bei Moviepilot. Ein thematisch ähnlicher Artikel erschien außerdem bei unserer Schwesternseite Sensacine.