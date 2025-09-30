Sci-Fi-Geheimtipp mit bombastischen Bildern heute im TV: Unfassbar, dass ihn so wenige im Kino geschaut haben

Ganz ohne Werbeunterbrechung könnt ihr heute einen packenden Sci-Fi-Geheimtipp voller Emotionen und spektakulärer Bilder im TV sehen. Freut euch auf einen bildgewaltigen Blockbuster.

Zuletzt ließ Regisseur Gareth Edwards mit Jurassic World 4 die Kinokassen klingen. Bei seinem vorherigen Werk The Creator aus 2023 war das leider nicht der Fall. Im Gegenteil, der Sci-Fi-Film über einen Roboterkampf floppte, dabei kam er bei den Kritiken und dem Publikum gut an.

Wem das bildgewaltige Werk bisher entgangen ist, der sollte am heutigen Montag unbedingt einschalten, denn The Creator läuft am 6. Oktober um 23:45 Uhr und das ganz ohne Werbeunterbrechung im ZDF. Die Wiederholung gibt es am 8. Oktober um 00:30 Uhr. Alternativ könnt ihr The Creator auch bei verschiedenen Anbietern streamen.

The Creator im TV: Eine Zukunft im Krieg mit der KI

Die Handlung katapultiert uns in das Jahr 2070. Seitdem eine künstliche Intelligenz vor zehn Jahren eine Atombombe über Los Angeles gezündet hat, tobt ein erbitterter Krieg zwischen Menschheit und Maschinen. Im Zentrum steht der frühere Special-Forces-Agent Joshua (John David Washington), der undercover den mysteriösen „Schöpfer“ finden soll. Dieser gilt als Kopf hinter einer neuen Superwaffe, die das Schicksal der Welt entscheiden könnte.

Als Joshua endlich auf das Objekt seiner Mission stößt, erwartet ihn jedoch keine todbringende Maschine, sondern ein Kind. Die KI in Gestalt der kleinen Alfie (Madeleine Yuna Voyles) ist alles andere als ein seelenloses Programm – und bringt den Soldaten in einen tiefen moralischen Konflikt.

Bildgewalt und Emotionen im Sci-Fi-Blockbuster The Creator

Was The Creator so beeindruckend macht, ist die bildgewaltige Kulisse. Denn statt Greenscreen und CGI setzt Edwards auf reale Schauplätze und ist für seinen Film rund um die Welt gereist. Gedreht wurde an 80 Drehorten in acht Ländern, die meisten davon in Asien (via Filmtourismus ). Das sorgt dafür, dass sich trotz der futuristischen Sci-Fi-Thematik die Schauplätze erstaunlich real anfühlen.

Neben eindrucksvollen Bildern könnt ihr euch in The Creator aber auch über eine gefühlvolle Handlung freuen, denn die ist von keinem geringeren Kultklassiker inspiriert als von Steven Spielbergs E.T, wie Edwards in einer Pressekonferenz preisgab.

Das kleine Alien hatte den Regisseur schon als Kind zum Weinen gebracht. Laut Edwards müsse das Kino zu Tränen rühren und so hofft er auch darauf, dass The Creator das Publikum berührt. Ob das gelingt? Davon könnt ihr euch am besten selbst überzeugen.