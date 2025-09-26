Neuer Sci-Fi-Thriller holt Weltraum-Horror auf die Erde – der Trailer bezieht sich auf Jurassic Park

Demnächst erwartet uns ein unheimlicher Sci-Fi-Thriller mit Kate Mara als Astronautin, der womöglich etwas aus dem All gefolgt ist. Hier ist der Trailer für The Astronaut.

Sci-Fi- und vor allem Alien-Horror ist gerade wieder in aller Munde. Nicht zuletzt wegen der Serie Alien: Earth, die gerade erst auf Disney+ ihre 1. Staffel beendet hat. Wer seine mutmaßlichen Monster aus dem All etwas weniger gut ausgeleuchtet hat, sollte sich den Film The Astronaut von Regisseurin Jess Varley (Phobias) vormerken, der schon im Horror-Monat Oktober in die US-Kinos kommt. Der erste Trailer dazu verspricht feinste Astro-Paranoia.

Hier der Trailer zum Sci-Fi-Thriller The Astronaut:

The Astronaut - Trailer (English) HD

Der Sci-Fi-Thriller The Astronaut holt außerirdischen Horror auf die Erde ... oder?

Die Astronautin aus dem Filmtitel ist Sam Walker, gespielt von Kate Mara, die in Fantastic 4 und House of Cards zu sehen war. Nachdem ihre Weltraumkapsel beschädigt wurde, crasht sie im Atlantik auf die Erde, kann aber lebendig geborgen werden. Von der NASA und General Harris (Laurence Fishburne) wird Walker daraufhin in einem abgelegenen Haus in Quarantäne gesteckt. Doch schon bald stellt die Rückkehrerin aus dem All fest, dass ihr jemand oder etwas gefolgt sein könnte. Hat sie tatsächlich Besuch aus der Ferne, oder bildet die Astronautin sich den Alien-Horror nur ein?

Gekonnt lässt uns die Vorschau auf den Film den vermeintlichen Alien-Besuch nur erahnen, sodass wir wie die paranoide Astronautin ängstlich im Dunkeln tappen. Besonders effektiv wirkt schon im Trailer eine in Blau getünchte Szene, die ganz eindeutig an die Velociraptoren in der Küche aus Jurassic Park erinnert. Filmemacherin Varley hat offenbar keine Kosten gescheut!

Weitere Rollen haben unter anderem Gabriel Luna (The Last of Us) und Ivana Milicevic (The 100).

Wann komm The Astronaut raus?

Der US-Filmstart von The Astronaut ist bereits pünktlich vor Halloween für den 17. Oktober dieses Jahres eingeplant. Ein deutscher Starttermin steht leider noch in den Sternen.

