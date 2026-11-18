Mit Wutausbrüchen und Drohungen kommt man meist nicht weit. Das erfuhr auch Steven Seagal, der mit dieser Herangehensweise buchstäblich baden ging.

Hollywood-Darsteller Steven Seagal (Nico, Beyond the Law) ist nicht für sein umgängliches Wesen bekannt. Für den wütenden Abgang, um den es hier geht, hatte er sich aber eindeutig für das falsche Setting entschieden – mit unangenehmen Konsequenzen.

Steven Seagal kam nicht weit mit seinem Wutausbruch

Wie Far Out Magazine kürzlich erinnerte, zementierte Action-Star Steven Seagal mit einer haarsträubenden Aktion im Jahr 2001 seinen schwierigen Ruf. Am Set des Actionthrillers Exit Wounds - Die Copjäger diskutierte er mit dem Regisseur Andrzej Bartkowiak (Speed).

Das konkrete Setting war hier übrigens ein Hausboot. Einer Umgebung also, die auf natürliche Weise begrenzt wird. Co-Star Tom Arnold (True Lies – Wahre Lügen) beschrieb:

Der Regisseur kommt herein und sagt: 'Bitte spiel diese Szene einmal durch‘. Und Steven Seagal streitet sich daraufhin 45 Minuten lang mit ihm darüber, dass er nicht probt.

Doch Seagal war nicht gewillt, Bartkowiaks Anweisungen zu folgen:

Der Regisseur gibt schließlich auf und sagt: 'Kameras laufen!', woraufhin Steven Seagal von seinem Stuhl aufsteht und sagt: 'Ich gehe jetzt runter und töte deine ganze verdammte Familie!‘

Eine hochproblematische und unfassbar unprofessionelle Aussage des Darstellers. Die allerdings nicht lange ungestraft blieb. Ihr ahnt es sicher schon.

Arnold lernte aus Seagals Fehltritt

Richtig. Hinter einer dieser Türen befand sich eine nicht unwesentliche Menge an Wasser. Unschwer zu erraten, für welche davon sich Seagal entschied. Arnold schilderte:

Ich schaue Anthony Anderson an und denke mir: 'Soll ich es ihm sagen?‘ Und er sagt: 'Nein!‘ Dann macht er noch einen Schritt, öffnet die Tür und verschwindet im Meer.

Den triefnassen Seagal aus dem Meer zu fischen, gestaltete sich als schwierig, gelang aber. Arnold lernte daraus:

Das erinnert mich daran, kein Arschloch zu sein, denn anstatt sich 20 Sekunden Zeit zu nehmen, um diese Szene zu blockieren, hat er 45 Minuten lang gestritten, ist durch die falsche Tür hinausgegangen und im Meer gelandet.

Es lohnt sich nie, seine Mitmenschen mit fragwürdigen Drohungen zu belästigen. Schon gar nicht in einem Setting mit, sagen wir, begrenzten Möglichkeiten für einen realistischen Abgang.

Seagals schauspielerische Karriere blieb von seinem unfreiwilligen Bade-Erlebnis unberührt. Zuletzt stand er 2019 für den Actionfilm Beyond the Law vor der Kamera.