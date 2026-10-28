Heute Abend streamen: Einer der ultimativen 2000er-Thriller

Einer der atmosphärischsten, spannendsten und härtesten Psychothriller der Jahrtausendwende steht zum Streaming bereit. Was der so alles kann, lest ihr hier

Okay, an Sieben kommt Die purpurnen Flüsse vielleicht nicht ganz heran, aber die Richtung stimmt schon mal. Wenn ihr Lust auf einen düsteren, richtig fesselnden Thriller habt, solltet ihr heute Abend den Stream anwerfen – es lohnt sich. Er läuft bei RTL+ im Abo und ist bei den üblichen Anbietern zu leihen und zu kaufen.

Darum geht's im Kultthriller Die purpurnen Flüsse

Auf den ersten Blick hat der grausige Fund eines verstümmelten Leichnams nur wenig mit dem geschändeten Grab eines jungen Kindes zu tun. Aber nach und nach stellt sich heraus, dass die beiden Fälle miteinander zusammen hängen müssen. Der eine wird von Kommissar Pierre Niémans (Jean Reno) untersucht, der andere von Max Kerkérian (Vincent Cassel).

Die beiden Charaktere könnten unterschiedlicher nicht sein: Während der eine ein erfahrener Ermittler und angesehener Polizist mit geschulten Instinkten ist, handelt es sich bei dem anderen um einen jungen Heißsporn, der ursprünglich auf der anderen Seite des Gesetzes stand. Die beiden eint, Einzelgänger zu sein. Sie müssen ihre Differenzen aber überwinden, wenn sie den Mord in den verschneiten Alpen aufklären wollen, der mit der örtlichen Elite-Uni zusammenhängt.

Die purpurnen Flüsse ist einer der besten Psychothriller seiner Zeit

Die Buddy-Cop-Movie-Klischees lässt Mathieu Kassovitz zum Glück größtenteils links liegen und die beiden Figuren treffen auch erst überraschend spät im Verlauf des Films aufeinander. Dann ergänzen sich die Charaktere aber umso besser und entfalten eine ganz eigene, spannende Dynamik. Das ungleiche Ermittler-Duo trägt weite Teile des Films.

Auch spannend: Einer der besten Filme aller Zeiten wird als Serie neu aufgelegt

Dazu gesellt sich aber auch noch eine wahrhaft beeindruckende Naturkulisse. Die Alpen wirken einfach majestätisch, wenn sie richtig in Szene gesetzt werden. Was hier dank der erstklassigen Kameraarbeit ganz hervorragend funktioniert. Das alles wird zu einem höchst atmosphärischen, düster-spannenden Thriller kombiniert, der bis zum letzten Augenblick spannend bleibt.

Das Ende mag auf den einen oder die andere etwas überstürzt wirken, das ist aber durchaus beabsichtigt. Es heißt, der La Haine-Regisseur Mathieu Kassovitz habe ganz bewusst einige der erklärenden Elemente aus der Buchvorlage weggelassen, damit sein Film mysteriöser wirkt. Wenn ihr nicht direkt alles versteht, seid ihr also nicht allein: Vincent Cassel ging es laut eigener Aussage ganz genauso. Das tut dem Filmvergnügen aber keinen Abbruch.

Die purpurnen Flüsse streamt bei RTL+ im Abo.