Dreharbeiten zu The Batman II überraschend pausiert: Das steckt dahinter

Die Dreharbeiten zum Superhelden-Sequel The Batman II wurden unterbrochen. Hinter der überraschenden Pause stecken persönliche Gründe des Regisseurs.

Wer auf den Dunklen Ritter wartet, muss aktuell viel Geduld haben. Drei Mal wurde das Superhelden-Sequel The Batman 2 bereits verschoben, doch ein neues Bild ließ kürzlich wieder die Vorfreude wachsen. Jetzt wurden allerdings die Dreharbeiten unvermittelt unterbrochen.

Das steckt hinter der Drehpause von The Batman II

Wie Deadline berichtet, ist die Pause der Dreharbeiten auf "persönliche Gründe" des Regisseurs Matt Reeves (Cloverfield, The Batman) zurückzuführen. In einem Statement von DC Studios heißt es:

Die Produktion von The Batman 2 wurde temporär pausiert, während Matt Reeves sich auf eine Familienangelegenheit konzentriert. Matt hat die volle Unterstützung von DC Studios und wir freuen uns, die Reise bald fortzusetzen.

Details zur Natur von Reeves' Familienangelegenheiten gibt es aus verständlichen Gründen nicht. Manche Beobachter:innen der Situation, unter anderem Paul Tassi von Forbes , wollen insbesondere private Gründe von Reeves für die häufigen Verschiebungen von The Batman II erkannt haben und forderten bereits seit einiger Zeit mehr Geduld von den Fans.

Zu The Batman II gibt es bereits einen kurzen Teaser:

Wird The Batman II erneut verschoben?

Ob die aktuelle Pause Auswirkungen auf den Kinostart von The Batman II hat, steht noch nicht fest. Die Dreharbeiten laufen bereits seit mehreren Monaten, bis zum Kinostart am 17. Februar 2028 ist noch Zeit. Es ist also gut möglich, dass der jetzige Erscheinungstermin gehalten werden kann.

Die Story von The Batman II befindet sich in großen Teilen noch unter Verschluss. Einsetzen soll sie kurz nach der Handlung des ersten Teils. Der Cast vereint diverse große Stars, unter anderem Scarlett Johansson und einen deutschen Schauspieler.

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