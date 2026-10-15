In 3 Monaten räumt Jason Statham wieder komplett auf: Erster Trailer zu The Beekeeper 2 entfacht Action-Inferno

Vor zwei Jahren startete einer der abgefahrensten Jason Statham-Actionfilme seit langem im Kino. Jetzt steht langsam die Fortsetzung bevor, zu der wir euch hier den ersten Trailer präsentieren.

Als wir dachten, wir hätten schon alle erdenklichen Rollen von Jason Statham gesehen, kam 2024 The Beekeeper daher. In dem Actionfilm von End of Watch-Regisseur David Ayer verkörpert der Star einen als Bienenzüchter getarnten (!) Agenten, der einen gnadenlosen Rachefeldzug antritt. Neben der abstrusen Story hat The Beekeeper vor allem in der deutschen Synchronisation strunzdoofe Dialoge aneinandergereiht, die man einfach selbst gehört haben muss.

Schon länger war klar, dass der Film ein Sequel bekommt, das Anfang 2027 ins Kino kommt. Jetzt ist der erste Trailer zu The Beekeeper 2 erschienen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Beekeeper 2 schauen:

Jason Statham lässt es wieder krachen: Darum geht es in The Beekeeper 2

Für die Fortsetzung zu The Beekeeper hat Timo Tjahjanto (Nobody 2) anstelle von David Ayer die Regie übernommen. Die Handlung verspricht trotzdem gewohnt überzogen-abgedrehte Action-Unterhaltung. The Beekeeper 2 bringt Statham als Adam Clay zurück, der diesmal die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika (Jemma Redgrave) vor den Beekeepern beschützen muss, nachdem sich die illegale Geheimorganisation über das Gesetz und die Regierung gestellt hat.

Hier seht ihr noch das Poster zu The Beekeeper 2:

Meine Moviepilot-Kollegin Esther Stroh hat sich den ersten Teil damals angeschaut und kam in ihrer Review zu folgendem Fazit:

Nachdem ich die Hoffnung auf jedwede ernsthafte Unterhaltung fahren lasse, kann ich die ausgelassenen Juchzer im Saal nachvollziehen, die jede neue bescheuerte Phrase von Jason Stathams Lippen begleiten. Am Ende gehe ich mit dem Gefühl aus dem Kino, gerade einen ziemlich schlechten Film gesehen, aber trotzdem Spaß dabei gehabt zu haben. Weil ich nach der ersten Ungläubigkeit die einzig richtige Entscheidung getroffen haben: mich der verlockenden Absurdität von The Beekeeper zu ergeben, statt mich über die Lachhaftigkeit des Films zu ärgern.

Wann startet The Beekeeper 2 im Kino?

Action- und Statham-Fans müssen sich noch ein paar Monate bis zum 14. Januar 2027 gedulden. Dann startet The Beekeeper 2 in den deutschen Kinos. Wenn ihr bis dahin nochmal den ersten Teil schauen oder generell nachholen wollt, dann könnt ihr The Beekeeper aktuell bei Amazon Prime und Disney+ in der Abo-Flat streamen.