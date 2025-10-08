Timothée Chalamet hat jahrelang heimlich eine Tischtennisplatte um die Welt geschmuggelt – das ist der Grund

Timothée Chalamet bereitet sich bekanntlich akribisch auf seine Rollen vor. Auch für seinen neuen Film bewies er vollen Einsatz – und zwar mit jahrelangem Tischtennis-Training!

Schon für seine Bob Dylan-Darstellung in Like a Complete Unknown warf Timothée Chalamet alles in die Waagschale und trainierte fünf Jahre für die Rolle, die ihm später eine Oscar-Nominierung einbringen sollte. Diesen methodischen Eifer legte der Hollywood-Star aber auch für seinen neuen Film nicht ab.

In der A24-Produktion Marty Supreme mimt Chalamet nämlich einen ehrgeizigen Tischtennis-Profi, der zum größten Spieler des Sports werden möchte. Der Schauspieler nahm diese Prämisse offenbar als Ansporn, um selbst wie besessen seine Ping Pong-Fähigkeiten zu trainieren – und das sechs Jahre lang.

Timothée Chalamet nahm für Marty Supreme Tischtennis-Stunden, während er Dune 2 und Wonka drehte

In einem aktuellen Exklusiv-Interview mit dem Hollywood Reporter berichtet Chalamet von seiner exzessiven Tischtennis-Vorbereitung, von der er sich selbst von den Dreharbeiten zu anderen Filmen nicht abhalten ließ:

Bei allem, woran ich gearbeitet habe, gab es dieses Geheimnis: Während ich Wonka drehte, hatte ich eine [Ping Pong-]Platte in London. Bei Dune 2 hatte ich eine Platte in Budapest [und] Jordanien. Ich hatte eine Platte in Abu Dhabi. Ich hatte eine Platte bei den Filmfestspielen von Cannes für The French Dispatch. Danach mietete ich mir ein Airbnb in einer Stadt in der Nähe von Saint-Tropez mit Blick auf das Wasser und nahm dort Unterricht.



Die ersten Tischtennis-Stunden nahm Chalamet bereits 2018, also ganze sechs Jahre vor den eigentlichen Dreharbeiten zu Marty Supreme. In dieser Zeit überschnitt sich sein Training natürlich auch mit der Vorbereitung auf Like a Complete Unknown. Wie Chalamet in dem Interview verrät, habe er an beiden Filmprojekten gleichzeitig gearbeitet.

Der immense Aufwand scheint sich zu lohnen, wenn man den ersten Reaktionen nach einem Überraschungs-Screening des Films auf dem aktuell stattfindenden New York Film Festival Glauben schenken darf. Diese fielen äußerst überschwänglich aus und bescheinigten Chalamet unter anderem die "Performance seines Lebens".

Wann startet Marty Supreme im Kino?

Ein bisschen werden wir uns noch gedulden müssen, bis wir Chalamets Tischtennis-Fertigkeiten in Marty Supreme bewundern dürfen. Der Film von Regisseur Josh Safdie (Der schwarze Diamant) erscheint hierzulande am 26. Februar 2026 im Kino. Ebenfalls zum Cast gehören u. a. Gwyneth Paltrow (Iron Man), Odessa A'zion (Until Dawn) und Fran Drescher (Die Nanny).