Singt Timothée Chalamet die Bob Dylan-Songs in Like A Complete Unknown selbst? Der Star hat 5 Jahre für die Rolle trainiert

Im Biopic Like A Complete Unknown schlüpft Timothée Chalamet in die Rolle von Musiklegende Bob Dylan. Doch hören wir den Dune-Star in dem Film wirklich singen?

Das Bob Dylan-Biopic Like a Complete Unknown läuft seit dem 27. Februar 2025 in den deutschen Kinos und präsentiert uns Dune-Star Timothée Chalamet in der Rolle des Ausnahmemusikers. Zahlreiche Bob Dylan-Songs finden in dem Film von James Mangold Einzug und werden von Chalamet performt. Doch singt der Schauspieler hier wirklich alles selbst? Die Antwort ist beeindruckend.

Timothée Chalamet singt jeden Bob Dylan-Song in Like A Complete Unknown selbst – und zwar live

Es ist nicht unüblich, dass Schauspielende in Musik-Biopics lediglich die Lippen zur Originalmusik der Künster:innen bewegen, die sie verkörpern oder etwa ihre eigene Stimme mit originalen Aufnahmen mischen lassen. Like A Complete Unknown reiht sich nicht in diese Tradition ein. Stattdessen hören wir tatsächlich jedes Mal Timothée Chalamets eigene Stimme, wenn der Dune-Star als Bob Dylan auf der Leinwand den Mund aufmacht.

Vor den Dreharbeiten wurde Chalamets Gesang für jede einzelne Musikszene aufgenommen, um diese letztendlich über seinen Live-Gesang am Set zu legen. Als Regisseur James Mangold Chalamet beim Dreh live singen hörte, verwarf er diese Idee jedoch schnell wieder und nutzte stattdessen die Live-Aufnahmen vom Set, da diese seine Erwartungen noch übertroffen haben.

Like A Complete Unknown ist über eine Zeitspanne von fünf Jahren entstanden, da der Film wegen der Corona-Pandemie und den Streiks in Hollywood mehrfach verschoben werden musste. Timothée Chalamet hatte demnach lange Zeit, um sich für die Rolle ins Zeug zu legen – was er umfangreich tat. Nicht nur lernte der Schauspieler Gitarre und Mundharmonika zu spielen. Auch lernte er so gut singen, dass er live am Set restlos überzeugte.

Wie Mangold gegenüber Variety erklärte, sei eine der ersten Szenen, die Chalamet Anfang 2024 für den Film drehte, eine Gesangsszene mit Scoot McNairy gewesen. Davor ließ Chalamet verlauten: "Ich will es live probieren." Und so nahm laut Mangold die Sache ihren Lauf:

Ein paar der Sound- und Musikregieleute meinten, 'Das ist keine gute Idee.' Aber er war phänomenal. Nicht nur das, er hat die Brillanz dieser Methode bewiesen.

Es gibt diesen Moment, wo er den Song beendet und die Note hält und nur die tiefste Saite der Gitarre immer und immer wieder spielt, und seine Augen bohren sich in Woody hinein, und er hält nur diese Note und es hat ihm Gänsehaut verpasst. Ich weiß noch, wie ich acht Fuß von ihm weg saß und dachte, 'Heilige Scheiße.' Das hätte nicht passieren können, wenn er einen Lautsprecher im Ohr gehabt hätte.

Meinungen zu Like A Complete Unknown:

Timothée Chalamet eignete sich Bob Dylans Eigenheiten an und nahm fast 10 Kilo zu

Nicht nur auf musikalischer Ebene legte sich Timothée Chalamet für Like A Complete Unknown ins Zeug. Gegenüber NPR erklärte er ebenso, dass er sich körperlich für die Rolle des Bob Dylan veränderte:

Ich habe jeden Stein umgedreht. Ich habe all die Arbeit reingesteckt, körperlich, auf Verhaltensebene. Aber eine Sache, über die wir noch nicht geredet haben, ist, dass ich 20 Pfund [knapp 9 Kilo] für die Rolle zugenommen habe, weil, glaub es oder nicht, ich noch dünner war als der Typ.

Timothée Chalamets Einsatz und Performance wurde bereits mit zahlreichen Nominierungen und Preisen gewürdigt. Auch geht Chalamet neben Adrien Brody als einer der Favoriten in der Kategorie Bester Hauptdarsteller bei der Oscarverleihung 2025 ins Rennen. Ob Chalamet den Preis gewinnt, erfahren wir in der Nacht vom 2. auf den 3. März.

Eine eigene Meinung könnt ihr euch aktuell selbst im Kino bilden, wo Like A Complete Unknown nun auch in Deutschland zu sehen ist.