Übereifrige Händler liefern sich bei Bares für Rares knallhartes Bietergefecht – und zahlen am Ende Tausende Euro zu viel

Als ein Mutter-Tochter-Duo bei Bares für Rares ein altes Erbstück verkaufen will, können sie nicht ahnen, dass sie schon bald in ein Bietergefecht der Superlative geraten. Warum am Ende sogar Tausende Euro über dem Schätzpreis bezahlt wurden, erfahrt ihr hier.

So spannend geht es bei der Trödelshow Bares für Rares selten zu: Weil zwei Händler es auf dasselbe Schmuckstück abgesehen haben, kommt es im Händlerraum zum erbitterten Bietergefecht. Wer am Ende die Oberhand hat und warum letztlich weit über Schätzpreis gezahlt wurde, könnt ihr hier nachlesen.

Karat-Hammer bei Bares für Rares: Dieses Erbstück bringt einiges auf die Waage

Das Mutter-Tochter-Duo Irmi und Ulrike haben ein elegantes Collier mit zu Bares für Rares gebracht und hoffen darauf, mehr über das Familienerbstück zu erfahren. Schmuck-Experte Patrick Lessmann klärt kurzerhand auf, dass das Collier bereits 150 Jahre alt ist. Außerdem ist es mit unglaublichen 100 Diamanten besetzt und kommt somit auf stolze 3,5 bis 4 Karat!

Der einzige Wermutstropfen: Die Perlen am Collier seien wohl im Laufe der Zeit durch Zuchtperlen ersetzt worden, was nicht mehr dem Originalzustand entspricht. Mutter und Tochter wünschen sich 1.500 Euro für ihr Erbstück, zur Überraschung legt Experte Patrick noch einmal eine gute Portion drauf. "1.800 bis 2.000 Euro", seien laut ihm möglich.

Tausende Euro über Schätzpreis: Die Händler:innen bieten sich um Kopf und Kragen

Im Händlerraum angekommen, sorgt das Erbstück direkt für Begeisterung. Schmuck-Liebhaberin Dr. Lisa Nüdling kann ihre Begeisterung kaum in Zaum halten und ruft prompt "Oh, là, là", als sie das filigrane Meisterstück begutachtet. "Da bleibt einem die Spucke weg", ergänzt ihr Kollege. Was dann passiert, ist extrem selten bei Bares für Rares: Händler Daniel Meyer fragt noch vor dem ersten Gebot nach der Expertise und erklärt sich direkt bereit, die 1.800 Euro zu zahlen.

Aber da hat er die Rechnung ohne Lisa Nüdling gemacht. Sie hat ebenfalls ein Auge auf das Collier geworfen und erklärt ihrem Konkurrenten das Bietergefecht. In rasanter Geschwindigkeit klettern die Gebote in astronomische Höhen. Erst als Nüdling stolze 5.500 Euro bietet, gibt sich Meyer mit einem "F*ck" geschlagen. Lisa Nüdling wirkt überglücklich über den Deal und zieht ein positives Fazit: "Das war ein Kampf, aber ich freue mich sehr." Am Ende zahlt sie somit unglaubliche 3.700 Euro über Schätzpreis.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis schauen

