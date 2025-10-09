Joko und Klaas bekommen neue Staffel Das Duell um die Geld: Diese Promis sind mit dabei

Das Duell um die Geld ist zwar nicht das bekannteste Format von Joko und Klaas, aber deswegen nicht unbedingt qualitativ schlecht. Nun geht das Format bald in die nächste Runde. Alle Infos zum Staffelstart und den Teilnehmer:innen findet ihr hier.

Als Projekt aus dem mittlerweile eingestellten Circus HalliGalli startete Das Duell um die Geld 2016 als Solo-Show auf ProSieben. Joko und Klaas haben nach der zweiten Staffel die Show für einige Jahre ruhen lassen, bis sie im letzten Jahr überraschend zurückkam. Jetzt kommt sogar eine vierte Staffel.



Die vierte Staffel Das Duell um die Geld startet noch im Oktober

Das Duell um die Geld überrascht mit einem originellen Showkonzept. Die spielerischen Elemente einer Quizshow werden mit dem Zocken aus Poker verbunden. Nach einer Quizfrage werfen alle Kandidat:innen ihren Einsatz in den Topf und "pokern" somit darum, wie wertvoll und richtig ihre Antwort ist.



Mittlerweile hat ProSieben die vierte Staffel angekündigt, die auch schon in diesem Monat starten wird. Ab dem 29. Oktober wird die Show jeden Mittwoch mit einer neuen Folge auf Joyn zur Verfügung stehen. Aufgrund der TV-Ausstrahlung im letzten Jahr ist davon auszugehen, dass auch die neue Staffel auf ProSieben gezeigt wird. Wann das geschehen wird, ist noch nicht bekannt.



Das Duell um die Geld: Diese Promis sind in Staffel 4 dabei

Nachdem in den letzten Staffeln schon zahlreiche Promis, wie Sido, Wolfgang Bahro und Benjamin von Stuckrad-Barre zu Gast waren, gesellen sich auch für die kommenden Folgen wieder einige Stars an den Pokertisch. Folgende Promis sind dabei:



Anne Will, Felix Lobrecht und Tahsim Durgun sind in der ersten Folge zu Gast. Die anderen Promis folgen in sieben weiteren Episoden. In jeder Ausgabe sind wie immer auch Joko und Klaas dabei.

