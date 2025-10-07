Trailer zu absurdem Alien-Thriller ist ein einziger Fiebertraum: So habt ihr Emma Stone noch nie gesehen

Ist Emma Stone ein Alien? Das macht der neue Trailer zum kommenden Film von Yorgos Lanthimos nicht ganz klar. Wenn die beiden gemeinsame Sache machen, ist aber alles drin.

Yorgos Lanthimos und Emma Stone ergeben eine gefährliche Mischung. Wenn der Wildcard-Regisseur und die für jeden Mist zu habende Schauspielerin die kreativen Köpfe zusammenstecken, kann euch im Kino wirklich alles erwarten. Wer The Favourite, Poor Things oder zuletzt Kinds of Kindness gesehen hat, sollte wissen, wovon die Rede ist.

Mit Bugonia steht nun die nächste Lanthimos-Stone-Kollaboration an. Und der neue Trailer dazu ist mal wieder sehr on brand für das Duo.

Trailer zum absurden Alien-Verschwörungsfilm mit Emma Stone:

Bugonia - Trailer 2 (English) HD

Im Entführungs-Thriller Bugonia hält man Emma Stone für ein Alien – aber ist sie auch eins?

In Bugonia wird die von Stone gespielte Unternehmerin Michelle Fuller von zwei Verschwörungstheoretikern (Jesse Plemons und Aidan Delbis) entführt. Sie glauben, dass die Geschäftsführerin eines Pharmakonzerns in Wahrheit eine Außerirdische ist, die eine Gefahr für die gesamte Menschheit darstellt. In der neuen Vorschau zwingen sie ihr Entführungsopfer, ein Geständnisvideo aufzunehmen. Ob sie sich am Ende wirklich als Mensch, Alien oder gar Einhorn entpuppt, erfahren wir erst zum regulären Kinostart am 30. Oktober 2025. Wie gesagt: Bei Lanthimos sollte man nichts ausschließen.

Es gibt aber schon zwei Teams von Film-Fans, die die Antwort kennen: Jene, die Bugonia beim Filmfest in Venedig gesehen haben und jene, die den Film Save The Green Planet von 2003 kennen. Das neue Lanthimos-Projekt mit Emma Stone ist nämlich ein Remake des südkoreanischen Streifens.

Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke bezeichnete Bugonia in ihrem Film-Check vom Festival als "beunruhigenden Genremix aus schwarzer Sci-Fi-Komödie, Kammerspiel und Entführungs-Thriller", zieht einen Vergleich zu Eddington mit Joaquin Phoenix und warnt jene mit Lanthimos-Aversion. Im Windschatten der Ermordung des UnitedHealthcare-CEOs Brian Thompson komme der Film außerdem zu einem seltsam-perfekten Zeitpunkt.

Wo kann man die anderen Emma Stone-Filme von Lanthimos sehen?

Wer bis zum Kinostart die gemeinsamen Filme von Emma Stone und dem griechischen Filmemacher nachholen möchte, findet sowohl das Historiendrama The Favourite, als auch das Sci-Fi-Märchen Poor Things sowie den Anthologiefilm Kinds of Kindness im Abo von Disney+.