TV-Tipp: Richtig guter Sci-Fi-Horror mit 95 Minuten Hochspannung, in dem Menschen unter Wasser ums Überleben kämpfen

Am Dienstag strahlt Nitro im Free-TV die sehenswerte Genre-Perle Underwater aus. Der Sci-Fi-Überlebenskampf schickt Kristen Stewart in ein mitreißendes Horror-Duell.

Nach ihrem Twilight-Durchbruch entwickelte sich Kristen Stewart mit späteren Filmen wie Personal Shopper oder Spencer zu den besten Schauspielerinnen ihrer Generation. Zwischendurch bekam sie auch Lust auf simplere Genre-Ausflüge, in denen sie ebenfalls glänzt.

Der beste Beweis dafür ist Underwater, den Nitro am Dienstagabend ausstrahlt. Im Kino ging der Sci-Fi-Horror 2020 leider unter, doch ihr solltet dem mitreißenden Unterwasser-Überlebenskampf unbedingt eine Chance geben.

Sci-Fi-Geheimtipp entfacht im TV 95 Minuten pure Genre-Unterhaltung

In der Handlung des Films von William Eubank spielt Stewart im Jahr 2050 die Maschinenbau-Ingenieurin Norah Price. Als die Tiefsee-Bohr- und Forschungs-Station Kepler 822 mit ihr an Bord von einem Erdbeben erfasst wird, beginnt für die Crew ein Überlebenskampf, der schnell ein noch viel größeres Grauen enthüllt.

In Underwater vergehen kaum mehr als fünf Minuten, bis die Hölle losbricht und sich das Szenario nach und nach von einem realistisch greifbaren Katastrophenfilm in einen Horror-Alptraum verwandelt. Dabei beweist Stewart in dem schnörkellosen Survival-Thriller, dass sie sich mühelos als schlagkräftige Genre-Heldin behaupten kann.

Spätestens das Underwater-Finale ist voll und ganz dem Überlebenswillen von Stewarts Figur gewidmet. Mithilfe einer spektakulär beunruhigenden Enthüllung steigert sich der Film auf der Zielgeraden außerdem in einen geradezu ekstatischen Höhepunkt.

Im Kino haben sich damals leider viel zu wenige Menschen für die Sci-Fi-Perle interessiert. Mit einem Budget zwischen 50 und 80 Millionen Dollar spielte Underwater weltweit nur 40 Millionen Dollar ein und ist dadurch gefloppt.

Wann läuft der Sci-Fi-Horror-Geheimtipp Underwater im TV?

Nitro strahlt den Film am 19. August 2025 um 22:25 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Underwater jederzeit bei Disney+ im Abo streamen. Ansonsten steht der Streifen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen zur Verfügung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2023 auf Moviepilot erschienen.