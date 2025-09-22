Über 8 Millionen haben die 1. Folge einer neuen Sci-Fi-Serie gratis gestreamt – aber ihr habt vermutlich noch nie davon gehört

Auf YouTube kann man seit dem Wochenende einen brandneuen Sci-Fi-Serienpiloten gratis sehen. Nach über acht Millionen Abrufen sind die Reaktionen sehr positiv.

Cartoon-Schöpferin Dana Terrace (Willkommen im Haus der Eulen) hat ihren neusten Serienstreich am Wochenende auf YouTube enthüllt. Dort ging komplett kostenlos die erste Episode des psychologischen Sci-Fi-Thrillers Knights of Guinevere online, die sich diesmal an ein etwas älteres Publikum richtet. Eine deutsche Synchronfassung gibt es auch schon.

Fans gut gemachter Animationsserien sind begeistert und hoffen nun auf eine komplette Staffel. Ihr wollt euch selbst überzeugen? Bitteschön ...



Hier die erste Folge von Knights of Guinevere:

Sci-Fi-Thriller Knights of Guinevere auf YouTube: Darum geht es

Knights of Guinivere spielt auf einem Planeten, der von schwebenden Inseln des Park Planet-Vergnügungsparks umgeben ist. Ihr Maskottchen ist eine Prinzessin namens Guinevere (Eden Riegel), deren unterschiedliche Androidenkörper durch eine KI miteinander verbunden sind.

Als eines der Modelle aus den Fängern der Park-Erbin entkommt, wird es Jahre später von Robo-Chirurgin Andi (Zelda Khan Black) und Fabrikarbeiterin Frankie (Michaela Lews) gefunden. Die beiden Freundinnen haben seit Kindheitstagen eine Verbindung zu Guinevere und machen sich daran, die Prinzessin zu retten und reparieren ... mit ungeahnten Folgen

Besonders relevant wirkt die Sci-Fi-Story mit dystopischen, Disney-inspirierten Schurken, wenn man sich die Geschichte von Serienschöpferin Terrace mit dem Maushaus ansieht. Schließlich wurde ihre gefeierte Fantasy-Serie Willkommen im Haus der Eulen von Disney abgesetzt, weil sie angeblich "nicht zur Marke passt" (via CBR ). Ein Schelm, wer glaubt, die LGBTQ+-Repräsentation hätte etwas damit zu tun gehabt.

Auch interessant:

Knights of Guinevere erreicht aus dem Stand heraus ein Millionenpublikum

Knights of Guinevere erfreut sich nach nur einer Folge großer Beliebtheit und hat schon unzählige Fan-Art-Werke hervorgebracht. Gestreamt wurde der Auftakt in nur drei Tagen über 8 Millionen Mal auf YouTube. Zu den Bewunder:innen zählt auch Willkommen in Gravity Falls-Schöpfer Alex Hirsch, der folgendes in den sozialen Medien schrieb:

Knights of Guinevere von [Dana Terrace und Glitch Productions] ist ein post-themenparkalyptischer Triumph. Sofort charmante Charaktere, süchtig machendes Worldbuilding, Animation auf göttlichem Niveau. Grunkle Stan WÜNSCHTE, er könnte eine so gute Touristenattraktion bauen. Glückwunsch an das Team.

Knights of Guinevere ist seit dem 19. September 2025 bei YouTube online. Ob es wirklich weitergeht, ist aktuell noch nicht raus.

