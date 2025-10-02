Bei Wer wird Millionär? hat seit 5 Jahren niemand die Million gewonnen – Günther Jauch erklärt den Grund

Seit 26 Jahren gibt es Wer wird Millionär?, doch seit vier Jahren konnte niemand mehr den Hauptgewinn abräumen. Günther Jauch erklärt, woran das liegt.

Am 24. März 2020 war Ronald Tenholte der Letzte, der bei Wer wird Millionär? die Million gewann. Dass seitdem niemand mehr den Hauptgewinn abräumen konnte, ist ungewöhnlich. Günther Jauch erklärt in der Podcast-Reihe Ein Abend mit Günther Jauch, warum seit vier Jahren niemand mehr die Million gewinnen konnte.



Wer wird Millionär?: Günther Jauch prangert "Vollkasko Mentalität" an

Laut Günther Jauch gibt es mehrere Gründe, warum es mit der Zeit schwieriger geworden ist, die Million zu knacken. Er betont zunächst, dass es für die Kandidat:innen zunächst schwierig ist, überhaupt zu der finalen Frage zu kommen. Aber auch auf dem Weg dorthin müssen die meisten große Hürden überwinden.



Jauch spricht von einer "Vollkasko-Mentalität", die nicht nur in Quizsendungen vorherrsche. Denn er beklagt, dass die meisten Kandidat:innen immer auf Nummer sicher gehen wollen und obwohl sie die richtige Intuition bei der Beantwortung der Frage haben, wollen sie sich durch einen Joker absichern. Ein Joker, den man vielleicht noch gebrauchen könnte, wird somit verheizt.

Bei Wer wird Millionär? sollten die Joker effizienter eingesetzt werden

Auf der anderen Seite sollte man bei Wer wird Millionär? den Joker dann benutzen, wenn man ihn wirklich braucht, so Jauch. Denn viele Kandidat:innen meinen, in den ersten fünf Fragen keinen Joker benutzen zu wollen. Vielleicht wollen sie ihre Ehre verteidigen oder sich den Joker aufsparen. Das ändert aber nichts am Ergebnis: Wer eine Frage falsch beantwortet, ist raus.



Deshalb rät Jauch, den Joker lieber dann einzusetzen, wenn man keine Ahnung hat – im Zweifelsfall auch schon bei der ersten Frage. Jauch meint, dass man als Kandidat bei ihm seine Ressourcen gezielt einsetzen muss. Wem das gelingt, der wird mit etwas Glück auch die Million bekommen.

Wo man Wer wird Millionär? schauen kann

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Die aktuelle Folge kann auch eine Woche im Voraus auf RTL+ angesehen werden.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Oktober 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.