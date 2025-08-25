Verschwendete Lebenszeit: 10 Serien, die wir besser abgebrochen hätten – bei Netflix, Amazon & Co.

Vermutlich hat jeder Streaming-Fan das bei Netflix, Amazon Prime oder Disney+ schon erlebt: Manche Serien sind rückblickend die Mühe einfach nicht wert. Welche uns persönlich den letzten Nerv geraubt haben, erfahrt ihr im Podcast.

Sich als Serien-Fan in langen Erzählungen über mehrere Episoden und Staffeln hinweg zu verlieren, kann eine große Freude sein ... oder eine Qual. Denn was, wenn man bis zum Ende durchgehalten hat und im Nachhinein feststellt, dass man mit einer unbefriedigenden Serie nur seine Lebenszeit verschwendet hat?

Netflix, Amazon und Co. zahlen die investierten Stunden schließlich nicht zurück. Und nur weil Vertreter wie Twin Peaks oder Game of Thrones von der Masse gefeiert werden, heißt das nicht, dass jede:r etwas damit anfangen kann.

10 Serien, von denen wir rückblickend besser die Finger gelassen hätten ...

Seriengeschmäcker sind verschieden. Was Zeitverschwendung ist und was nicht, entscheidet jeder subjektiv für sich persönlich. Auf manche Serien können sich viele einigen, wenn es um die Wahl des größten Langweilers geht, bei anderen steht man vielleicht allein auf weiter Flur, wenn alle sie feiern und man selbst überhaupt keinen Zugang findet.

Wer sich nicht rechtzeitig zum Serien-Abbrechen durchringen kann, hat später das Nachsehen. Denn manchmal stellt sich erst zum unbefriedigenden Finale nach 7 Staffeln die Erkenntnis ein, dass man wohl lieber früher die Finger von einer Serie gelassen hätte. In diesem Podcast berichtet das Moviepilot-Team von persönlichen Enttäuschungen im Serienleben.

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.