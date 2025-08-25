"Wäre Gotteslästerung": Gefeierter Dune 2-Star will auf keinen Fall James Bond spielen und der Grund ist nachvollziehbar

Die Suche nach dem nächsten James Bond läuft auf Hochtouren, doch nicht jeder Star fühlt sich berufen. Ein Fanliebling aus Dune 2 erklärt nun, warum er den Kult-Agenten nicht spielen würde.

Die Spekulationen um die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond reißen nicht ab, doch ein Name kann inzwischen von der Liste gestrichen werden: Austin Butler. Wie Deadline berichtet, wurde der Dune 2-Star im Interview mit Hits Radio UK gefragt, ob er sich den Smoking von 007 anziehen werde. Immerhin wird Denis Villeneuve, der die Dune-Reihe inszenierte, auch den nächsten Bond drehen. Butler sieht sich allerdings nicht darin.

Dune 2-Star Austin Butler wird nicht nächster James Bond

Im Interview erzählt der Elvis-Darsteller, dass er bisher nicht von Villeneuve bezüglich einer Rolle angerufen wurde, aber liebend gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten würde. Abgesehen davon hielte es Butler ohnehin für eine schlechte Idee, in die ikonische Rolle zu schlüpfen: "Weil ich Amerikaner bin. Ich kann einen Akzent machen, aber das wäre Gotteslästerung."

Tatsächlich sind nicht alle bisherigen Bond-Darsteller Briten gewesen. Der Australier George Lazenby und der Ire Pierce Brosnan bilden bislang die Ausnahme, einen US-Amerikaner hat es aber nie gegeben. Und Abweichungen vom Altbewährten haben es in diesem Franchise bekanntlich schwer, wie auch Idris Elba schmerzhaft zu spüren bekam. Bei einem amerikanischen Schauspieler als 007 wäre der nächste Shitstorm vermutlich vorprogrammiert.

Das ist bisher über den neuen James Bond-Film bekannt

Dem Franchise verschließt sich Butler allerdings nicht komplett. Eine Rolle als Bösewicht könne er sich durchaus vorstellen. Bislang ist jedoch nichts über den Cast bekannt. Neben dem Regie-Posten wurde noch Steven Knight als Drehbuchautor bestätigt.

Der Schöpfer der Erfolgsserie Peaky Blinders verriet bereits, dass er etwas schaffen wolle, was einerseits gleich, andererseits besser, stärker und mutiger sein solle. Aktuell arbeitet er an der Entwicklung des Stoffs. Zu den Casting-Spekulationen äußerte er sich nicht, es bleibt also weiterhin spannend, wer der Nachfolger von Daniel Craig wird. Der neue Film dürfte also noch etwas auf sich warten lassen, ein Kinostart vor 2027 ist unwahrscheinlich.