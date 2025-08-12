Wann kommen Folge 3 und 4 von Alien: Earth zu Disney+? Alle Termine der Sci-Fi-Serie auf einen Blick

Die ersten zwei Folgen von Alien: Earth sind bei Disney+ gestartet. Aber wann kommen Folge 3, 4 und der Rest der Episoden?

Folge 3: "Metamorphosis" – 20. August

"Metamorphosis" – 20. August Folge 4: "Observation" – 27. August

"Observation" – 27. August Folge 5: "In Space, No One..." – 3. September

"In Space, No One..." – 3. September Folge 6: 10. September

10. September Folge 7: 17. September

17. September Folge 8: 24. September

So führt Alien: Earth die Sci-Fi-Reihe weiter

Alien: Earth ist die meisterwartete Serie des restlichen Jahres . Am 13. August ist die Sci-Fi-Produktion, die das milliardenschwere Alien-Franchise fortsetzt, mit zwei Folgen bei Disney+ gestartet. Aber wann erscheinen die restlichen Episoden? Hier ist der Veröffentlichungsplan:Die neuen Folgen erscheinen bei uns jeweils umim Stream.

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor den Ereignissen des ersten Alien-Films von 1979. Auf der Erde buhlen fünf Mega-Konzerne um die globale Macht, zu denen unter anderem auch die berüchtigte Weyland-Yutani Corporation gehört.

Ausschlaggebend ist für sie alle die Frage, welche Technologie den Menschen künftig verbessern soll: Setzt sich der technologisch verbesserte Mensch, auch Cyborg genannt, durch? Oder läuft ihm der Android als menschenähnlicher Roboter den Rang ab?

In dieses Pulverfass stürzt das Forschungsraumschiff USCSS Maginot mit seiner mörderischen Fracht: fünf Alien-Kreaturen aus den finstersten Ecken des Universums, darunter der grausige Xenomorph. Bergungstrupps wie der von Wendy (Sydney Chandler) sollen die Organismen für ihren jeweiligen Konzern bergen.

Schaut hier den Alien Earth-Trailer:

Alien: Earth - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Showrunner Noah Hawley (Fargo) hat mit Alien: Earth erstmals die Erde zum Hauptschauplatz einer Alien-Fortsetzung gemacht. 31 Jahre zuvor starteten von dort bereits die Protagonisten des Prequels Prometheus auf ihre tödliche Mission.

Ob Alien: Earth nach Folge 8 mit einer zweiten Staffel weitergeht, ist bisher nicht bekannt. Das nächste bestätigte Projekt im Franchise ist Alien: Romulus 2, das laut Fangoria noch 2025 mit der Produktion beginnen soll.

