Wenn ihr Alphamännchen bei Netflix liebt, müsst ihr sofort 5 Staffeln dieser großartigen deutschen Serie streamen

Ihr habt schon alle 8 Folgen der neuen Netflix-Serie Alphamännchen durchgebingt und sucht nach passendem Nachschub? Wir haben da eine Empfehlung für euch, die ihr gratis ohne Abo streamen könnt.

Seit kurzem streamt bei Netflix die neue deutsche Comedy-Serie Alphamännchen. Darin müssen sich vier befreundete Mittvierziger mit den Problemen in ihren Leben auseinandersetzen, was viel mit modernen Befindlichkeiten rund um das Thema Männlichkeit zu tun hat.

Falls ihr alle 8 Folgen der Serie schon geschaut habt und Ersatz sucht, haben wir einen Tipp für euch. Die grandios-unterhaltsame deutsche Serie jerks., die mit gnadenlosem Fremdscham-Humor ständig vor den Kopf stößt, streamt mit 5 Staffeln kostenlos und ohne Abo-Pflicht.

Streaming-Tipp nach Alphamännchen: Darum geht es in der brachialen Fremdscham-Comedy jerks

jerks. basiert auf der dänischen Fernsehserie Klovn. und dreht sich um den Alltag der deutschen TV-Stars und Schauspieler Christian Ulmen und Fahri Yardım, die eine fiktionalisierte Version von sich selbst spielen. Als beste Freunde geraten sie Folge für Folge in neue absurde, extrem peinliche und regelmäßig grenzüberschreitende Situationen.

Ähnlich wie Netflix' Alphamännchen führt jerks. moderne Männlichkeit schonungslos vor und entfacht ein Feuerwerk aus ebenso unterhaltsamer wie fieser Situationskomik, bei der viele Szenen ohne Drehbuch sowie mit viel Improvisation gefilmt sind.

Schaut hier noch einen Trailer zum Alphamännchen-Ersatz jerks:

Jerks - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wo kann man die Alphamännchen-Alternative jerks streamen?

Alle 5 Staffeln und 52 Episoden der deutschen Comedy-Serie streamen bei Joyn gratis. Ihr braucht also nicht mal ein Abo abschließen und könnt den witzig-derben Alphamännchen-Ersatz direkt bequem streamen.

