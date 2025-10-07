Erstes Poster zur neuen Game of Thrones-Serie stellt die gefeierte Fantasy-Welt von Westeros auf den Kopf

Ein Ritter der sieben Königreiche und sein kleiner Knappe stehen im Zentrum der kommenden Game of Thrones-Serie. Dass sie ganz anders als die Vorgänger wird, beweist schon das Poster.

Game of Thrones ist längst Geschichte, House of the Dragon bereitet Staffel 3 vor und A Knight of the Seven Kingdoms ist die brandneue Serie, die in einigen Monaten ganz Westeros auf den Kopf stellen wird. Keine Drachen, Magie oder große Schlachten, sondern die intime Geschichte eines Ritters und seines Knappen ist dann der Fokus. Diese Intimität wird unter anderem durch den Verzicht auf ein episches Opening ausgedrückt und zeigt sich auch im offiziellen Poster zur Fantasy-Serie, das HBO jetzt veröffentlicht hat.

Das offizielle Poster zum Game of Thrones-Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms:

Zu sehen sind der riesige Ritter Ser Duncan der Große (Peter Claffey) und sein kleiner Knappe Ei aka Egg (Dexter Sol Ansell), die Fans von George R.R. Martins Vorlage aus der Novelle Der Heckenritter kennen. Der Schriftzug "A tall tale that became legend" (Eine hochtrabende Geschichte, die zur Legende wurde) ist ein Wortspiel, das sich gleichzeitig auf die Größe und den Originalnamen von Duncan the Tall bezieht.

Die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms wird ein charaktergetriebener Fantasy-Snack

Co-Showrunner Ira Parker erklärte erst vor wenigen Tagen gegenüber Entertainment Weekly , dass A Knight of the Seven Kingdoms im Gegensatz zu GoT und HotD eine kleine Geschichte erzählen wird, die "snackable" und "character-driven" ist. So werden wir Westeros auf ihrer gemeinsamen Reise aus der Perspektive der kleinen Leute erleben, nicht dem privilegierten Blickwinkel der Herrschenden. Auch könnten bei Film- und Serienfans Erinnerungen an rabiate Mann-Kind-Roadmovies wie die Lone Wolf & Cub-Reihe oder The Mandalorian wachwerden.

Hier ein exklusives-Teaser-Bild von EW aus Episode 1:

Weitere Rollen haben unter anderem Daniel Ings als Ser Lyonel Baratheon, Bertie Carvel als Prinz Baelor Targaryen, Finn Bennett als Prinz Aerion Targaryen und Edward Ashley als Ser Steffon Fossoway. Falls euch das Ganze langsam wie ein ganz schönes Würstchenfestival vorkommt, habt ihr nicht ganz Unrecht: Unter den 15 Mitgliedern der A Knight of the Seven Kingdoms-Hauptbesetzung auf IMDb befindet sich mit Tanzyn Crawford als Tanselle nur eine Frau. Und Lady Bechdel runzelt leicht mit der Stirn.

Wie die Serie am Ende wird, erfahren wir frühestens im Januar 2026. Ein genaues Datum haben wir noch nicht, aber das ist laut HBO-Chef das letztgenannte Zeitfenster für Dunc und Egg.