Wer ist Deutschlands dümmster Promi? Neue ProSieben-Show sucht schlechtesten Star

Promis haben nicht selten den Ruf, eher mit Glamour als mit Grips zu glänzen. Genau da setzt ProSieben nun an – und dreht den Spieß um: In der neuen Show Deutschlands dümmster Promi gewinnt nicht der Schlauste oder Geschickteste, sondern der Star, der am heftigsten scheitert.
Acht Promis stellen sich Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben und müssen dabei alles geben, um ja nicht gut abzuschneiden. Denn wer sich bei den Herausforderungen am besten schlägt, fliegt gnadenlos aus der Show. Am Ende kann nur einer mit dem zweifelhaften Titel "Deutschlands dümmster Promi" nach Hause gehen.
Dann startet Deutschlands dümmster Promi im TV
ProSieben erhofft sich wohl einen Erfolg und verfrachtet das neue Format mit dem Moderatoren-Duo Amira Aly und Christian Düren direkt in die Primetime. Deutschlands dümmster Promi startet am Montag, dem 1. September 2025, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Wer lieber online dabei sein will, kann bei Joyn einschalten. Es wird 6 Folgen geben.
Weitere spannende News:
- Wegen einer verlorenen Wette: So kurios startete die Weltkarriere von Bill Kaulitz
- Fremdgeh-Alarm: Bachelor Martin sorgt nach Finale für Mega-Eklat
Diese Stars machen bei Deutschlands dümmster Promi mit
Hier könnt ihr nachlesen, welche Stars um den Anti-Titel kämpfen werden. Besonders kurios: Auch der Nachwuchs von zwei Spitzenpolitikern wird dabei sein.
Dolly Buster (Ex-Porno-Sternchen und Reality-Ikone):
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Joe Laschet (Influencer für Herrenmode und Sohn von CDU-Politiker Armin Laschet):
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Alessia Herren (Realitystar und Tochter von Schlagersänger Willi Herren):
Marc Bator (Journalist und Ex-Tagesschau-Sprecher):
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Gloria-Sophie Burkandt (Tochter des umstrittenen CSU-Politikers Markus Söder):
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Mario Basler (Ex-Fußballstar und Reality-Veteran):
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Gülcan Kamps (Ehemalige Moderatoren-Legende beim Musiksender VIVA):
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Calvin Kleinen: (Realitystar und Vollzeit-Casanova):
An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.
Welcher Promi die Show am Ende für sich entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Moderatorin Amira Aly verrät jedenfalls schon jetzt, dass einige Stars an ihre Belastungsgrenze geraten sind: "Je länger die Sendung ging, desto unentspannter wurden sie. Und jedem, der irgendwann raus durfte, ist so ein Stein vom Herzen gefallen." Wir bleiben also gespannt.