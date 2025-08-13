Wer ist Deutschlands dümmster Promi? Neue ProSieben-Show sucht schlechtesten Star

So manch einem TV-Star eilt der Ruf voraus, nicht gerade die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Jetzt startet bei ProSieben eine kuriose Show, die das Unvermögen der Stars auf die Probe stellen soll. Wir haben alle Infos zu Deutschlands dümmster Promi.

Promis haben nicht selten den Ruf, eher mit Glamour als mit Grips zu glänzen. Genau da setzt ProSieben nun an – und dreht den Spieß um: In der neuen Show Deutschlands dümmster Promi gewinnt nicht der Schlauste oder Geschickteste, sondern der Star, der am heftigsten scheitert.

Acht Promis stellen sich Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben und müssen dabei alles geben, um ja nicht gut abzuschneiden. Denn wer sich bei den Herausforderungen am besten schlägt, fliegt gnadenlos aus der Show. Am Ende kann nur einer mit dem zweifelhaften Titel "Deutschlands dümmster Promi" nach Hause gehen.

Dann startet Deutschlands dümmster Promi im TV

ProSieben erhofft sich wohl einen Erfolg und verfrachtet das neue Format mit dem Moderatoren-Duo Amira Aly und Christian Düren direkt in die Primetime. Deutschlands dümmster Promi startet am Montag, dem 1. September 2025, um 20:15 Uhr bei ProSieben. Wer lieber online dabei sein will, kann bei Joyn einschalten. Es wird 6 Folgen geben.

Diese Stars machen bei Deutschlands dümmster Promi mit

Hier könnt ihr nachlesen, welche Stars um den Anti-Titel kämpfen werden. Besonders kurios: Auch der Nachwuchs von zwei Spitzenpolitikern wird dabei sein.

Dolly Buster (Ex-Porno-Sternchen und Reality-Ikone):

Joe Laschet (Influencer für Herrenmode und Sohn von CDU-Politiker Armin Laschet):

Alessia Herren (Realitystar und Tochter von Schlagersänger Willi Herren):

Marc Bator (Journalist und Ex-Tagesschau-Sprecher):

Gloria-Sophie Burkandt (Tochter des umstrittenen CSU-Politikers Markus Söder):

Mario Basler (Ex-Fußballstar und Reality-Veteran):

Gülcan Kamps (Ehemalige Moderatoren-Legende beim Musiksender VIVA):

Calvin Kleinen: (Realitystar und Vollzeit-Casanova):

Welcher Promi die Show am Ende für sich entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Moderatorin Amira Aly verrät jedenfalls schon jetzt, dass einige Stars an ihre Belastungsgrenze geraten sind: "Je länger die Sendung ging, desto unentspannter wurden sie. Und jedem, der irgendwann raus durfte, ist so ein Stein vom Herzen gefallen." Wir bleiben also gespannt.