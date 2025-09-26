Wer überzeugt, wird "ein Leben lang am Gewinn beteiligt": Höhle der Löwen-Star kriegt eigene Sat.1-Show mit spannender Grundidee

Ralf Dümmel gehört zu den bekanntesten Gesichtern bei Die Höhle der Löwen. Sat.1 hat sein Potenzial erkannt und will nun mit ihm in einer eigenen Show durchstarten.

2016 wurde Ralf Dümmel Teil von Die Höhle der Löwen und ist seitdem einer der bekanntesten Investor:innen der Show. Er investierte innerhalb einiger Jahre in über 85 Start-ups. Jetzt hat Sat.1 Pläne, mit Dümmel eine eigene Sendung auf die Beine zu stellen.



Die Millionenidee mit Ralf Dümmel: Darum geht es in der Sat.1-Show

Mit Die Millionenidee soll Ralf Dümmel nächstes Jahr auf Sat.1 an den Start gehen, wie der Sender kürzlich angekündigt hat. Anders als bei Die Höhle der Löwen soll in der neuen Show bereits eine gute Idee für den Erfolg ausreichen. Kreative Erfinderinnen und Erfinder werden angehalten, sich schon für die Show zu bewerben.



Bei Die Millionenidee geht es nämlich darum, aus einer kreativen Vision ein marktfähiges Produkt auf die Beine zu stellen. Wenn Dümmel eine Idee überzeugt, geht er volles Risiko ein und investiert mit Eigenkapital. Falls das Produkt jedoch Gewinn abwirft, wird er mit 50 Prozent daran beteiligt.



So geht es mit Dümmel bei die Höhle der Löwen weiter

Ralf Dümmel ist natürlich sehr begeistert von seiner neuen Sat.1-Show. Er erklärt in einer Pressemeldung:



Egal, ob's nur ein paar hingekritzelte Worte auf 'nem Zettel sind oder ein schief zusammengebauter Prototyp aus der Garage: Wenn da Herzblut drinsteckt, bin ich dabei. Aus einer richtig guten Idee kann ein echter Kassenschlager werden. [...] Du bringst deine Idee, ich geh ins Risiko – und du bleibst ein Leben lang am Gewinn beteiligt.

Dümmel-Fans werden womöglich befürchten, dass der Investor aufgrund seiner neuen Show bei Die Höhle der Löwen aussteigen wird. Doch die Sorge ist unbegründet, denn er wird weiterhin in der Vox-Gründershow als Investor auftreten.



So könnt ihr Die Höhle der Löwen schauen

Aktuell läuft die 18. Staffel von Die Höhle der Löwen im TV, in der auch Ralf Dümmel zu sehen ist. Die Gründershow läuft jeden Montag um 20:15 Uhr auf Vox und kann auch auf RTL+ gestreamt werden.

