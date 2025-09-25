Bill Kaulitz verliert Hauptrolle in ZDF-Serie – und wird von ehemaligem GZSZ-Star ersetzt

Eigentlich sollte die ZDF-Serie The Comeback der Start für Bill Kaulitz' Schauspielkarriere sein. Doch daraus wird jetzt erstmal nichts und das ZDF setzt auf einen anderen Schauspieler.

Bill Kaulitz ist nun mittlerweile zu einem Weltstar herangewachsen. Mit Tokio Hotel ist er weiterhin erfolgreich, seine Netflix-Doku feiert große Erfolge und auch im deutschen Fernsehen ist er immer noch zu sehen. Mit The Comeback setzte das ZDF eigentlich auf Bill Kaulitz, doch scheinbar soll die Serie zukünftig ohne ihn stattfinden.

ZDF verabschiedet sich "aus terminlichen Gründen" von Bill Kaulitz

Im Februar wurde bekannt, dass das ZDF eine neue Serie namens The Comeback plant und in der Hauptrolle niemand Geringeres als Bill Kaulitz verpflichtet hat. Über den Inhalt von The Comeback ist bisher noch nicht viel bekannt, nur dass Flo der Frontmann einer beliebten Band ist, die jetzt ein Comeback plant. Daher schien die Rolle ideal für Bill Kaulitz, doch das ZDF entschied sich nun um.

Inzwischen wurde die Meldung veröffentlicht, dass sich die Produktion von Bill Kaulitz verabschiedet habe. Nach DWDL-Anfrage konnten sich der Sender und Kaulitz "aus terminlichen Gründen" nicht einigen.

Weitere TV-News:

Auf diesen ehemaligen GZSZ-Star setzt das ZDF jetzt

Doch das ZDF hat mittlerweile auch schon für Ersatz gesorgt. In die Rolle von Flo wird Tim Sander schlüpfen. Bekannt wurde Sander vor allem durch seine Rolle als Kai Scholl in Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Er konnte sich danach vor allem als Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker etablieren.

Neben Tim Sander sind auch Daniel Sträßer, Eidin Jalali und Tristan Seith Teil der fiktiven Band. Die Choreografien der Serie koordiniert Detlef D! Soost. Einen Ausstrahlungstermin gibt es bisher noch nicht, doch die Dreharbeiten sollen bis zum 12. Dezember beendet sein.