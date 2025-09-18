"Wie tief will man sinken?": Stefan Raab-Fans sind geschockt wegen Nacktauftritten in seiner Show

Stefan Raab provoziert gerne, doch gestern hat er nach Fan-Meinungen den Bogen in seiner Show überspannt. Seine Nudisten-Show kam nämlich gar nicht gut an.

Wer die gestrige Stefan Raab Show eingeschaltet hat, bekam wohl einen sehr ungewöhnlichen Anblick zu sehen. Raab stellte nämlich seine 15-minütige Show in das Motto des männlichen Genitals, dass dementsprechend oft zu sehen war und viele Fans entsetzt zurückgelassen hat.

"Nacktaktivisten" und "Penis-Puppenspieler" treten in Stefan Raab Show auf

Schon nach einer Minute in der Stefan Raab Show fällt einem etwas Ungewöhnliches auf: In der ersten Reihe saßen komplett nackte Menschen – selbst der ein oder andere Penis wurde unzensiert gezeigt. Raab betrat das Studio umhüllt mit einem lilafarbenen Umhang, womit er suggerierte, dass er darunter nackt sei.

Er schlüsselte schließlich auf, dass er doch angezogen unter dem Umhang ist und die nackten Menschen aus der ersten Reihe "Nacktaktivisten" seien und die weltweit erste "Nacktionalmannschaft". Für Raab war das aber noch nicht genug, denn er präsentierte den einzigartigen "Penis-Puppenspieler", der aus seinem Genital sehr viele unterschiedliche Figuren formte.

"Das war peinlich": Fans sind entsetzt von Stefan Raab Show

So witzig Stefan Raab seine gestrige Sendung fand, so kritisch waren die Kommentare dazu. "Wie tief will man sinken? Stefan geh lieber in Rente!", schreibt eine Userin auf Instagram. Eine andere Person steigt in die Kritik mit ein: "Das Niveau sinkt weiter…was kommt als nächstes?" Auf X zieht ein Nutzer auch harte Bilanz:

Ein anderer Fan zeigt sich auf Instagram enttäuscht von Stefan Raabs Nudistenshow. Er schreibt:

Ich bin ein großer Raab-Fan seit Vivasion-Zeiten, aber die Show heute war so ziemlich das Jämmerlichste, was ich je im TV gesehen habe. Nein, das heute war nicht frech oder cool, sondern einfach nur plump und hilflos.

Weitere Fans zeigen sich schockiert und entsetzt von dem Penistheater, dass dem Publikum in der Stefan Raab Show präsentiert wurde. Eine Auswahl an weiteren Kommentaren:

"Selten solch einen Schwachsinn gesehen. Man sollte wissen, wann es genug ist."

"Das war peinlich."

"Stefan Raab Show mega peinlich!"

"Das ist der Tiefpunkt."

So könnt ihr Die Stefan Raab Show schauen

Die Stefan Raab Show läuft aktuell täglich für 15 Minuten in der Primetime auf RTL, bis sie nächste Woche ab dem 24. September regulär jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL läuft. Wer die Show verpasst hat, kann sie auf RTL+ nachholen.